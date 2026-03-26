La tramitación del Plan General de Ordenación de Villaviciosa entra en su recta final: el Pleno da luz verde por unanimidad a la aprobación inicial

El gobierno socialista de Villaviciosa (PSOE) sacó adelante este jueves en la sesión plenaria ordinaria del mes de marzo la aprobación inicial del que va ser el primer Plan General de Ordenación (PGO) y Catálogo Urbanístico del municipio con el voto a favor de todos los concejales de la Corporación. La documentación ya se presentó de forma abierta y pública en el trancurso de una comisión especial que fue emitida en abierto en la web y las redes sociales del Ayuntamiento. El alcalde, Alejandro Vega, acompañado de las arquitectas del equipo redactor, Carmen Andrés Mateo y Llanos Masiá González, y el arquitecto municipal, David Meana, detallaron el contenido del nuevo planeamiento ante los representantes de los grupos municipales y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa.

Con el visto bueno del Pleno, la tramitación del nuevo PGO entra en su recta final. Según Vega, se prevé la publicación en el BOPA a partir del 15 de abril. A partir de ahí se expondrá al público para la presentación de alegaciones por parte de los vecinos e interesados durante un plazo de 45 días.

El plan general plantea un crecimiento demográfico "moderado", basado en la captación de nuevos residentes y en la consolidación de la residencia permanente derivada de la transformación progresiva de viviendas secundarias en principales. La previsión establece un censo de 16.700 habitantes en el horizonte de 2035, con una población residente potencial de 20.985 habitantes

Para atender esta previsión, el PGOU en tramitación plantea una necesidad de 5.420 viviendas nuevas. Una vez sumadas al parque existente, la capacidad residencial global del concejo alcanzaría 18.666 viviendas. Se estiman 300 viviendas protegidas en suelo urbano y no urbanizable

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La propuesta de PGO supone un paso cualitativo para un concejo que carece de suelo industrial y para empresas, al margen de las ya implantadas. El gobierno local ha marcado como directriz lograr suelo industrial viable y garantizar la ampliación de las actividades empresariales existentes. Para ello, se plantean actuaciones que supondrán una superficie de suelo para actividades económicas que suman 1.268.830,03 metros cuadrados en varias zonas