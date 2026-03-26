Villaviciosa acoge este domingo el XVIII Torneo Nacional de Rítmica, con la participación de 130 deportistas de veinte clubes

Villaviciosa volverá a convertirse este domingo, 29 de marzo, en uno de los puntos de referencia de la gimnasia rítmica en Asturias. A partir de las 15.00 horas, el Polideportivo Municipal Manuel Busto acogerá el XVIII Torneo Nacional de Rítmica, una cita ya consolidada en el calendario deportivo.

El torneo fue presentado en el Ayuntamiento de Villaviciosa, en un acto en el que participaron el concejal de Deportes, José Antonio Fernández; la presidenta del Club Rítmica Villaviciosa, Ruth Vigil, y la gimnasta local Inés González, subcampeona de España en 2025. Los tres destacaron la importancia de mantener vivo un evento que cada año reúne a jóvenes deportistas de distintos puntos del país y que se ha convertido en un escaparate del trabajo que se realiza en la rítmica asturiana.

Coincidiendo con la festividad del Domingo de Ramos, la villa maliayesa reunirá a alrededor de 130 gimnastas pertenecientes a 20 clubes. Competirán en las categorías escolar, promesas, promoción, base y absoluto, y lo harán en las modalidades de conjunto, dúo/trío e individual.

El torneo está organizado por el Club Rítmica Villaviciosa, con la colaboración del Ayuntamiento y el apoyo de numerosos comercios y empresas locales, que cada año se vuelcan para que la competición salga adelante.

El club maliayés llega a la cita con buenas sensaciones. Hace apenas una semana participó en la primera competición oficial de la temporada, el Campeonato de Asturias Base, celebrado el 15 de marzo en Pola de Lena. Allí logró la clasificación para el Campeonato de España Base, que tendrá lugar del 14 al 19 de abril en Oviedo.

La temporada acaba de comenzar y las gimnastas del club afrontan un calendario exigente: el Control de la Copa de la Reina, los Juegos Escolares del Principado, los Campeonatos de Asturias Promesas, Promoción e Individual Absoluto, además de varios controles clasificatorios y numerosos torneos amistosos, entre ellos el que este fin de semana se celebra en Villaviciosa.

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La organización confía en que el público acompañe y disfrute de una jornada que reunirá talento, esfuerzo y la ilusión de las jóvenes deportistas que dan vida a la rítmica en la comarca.