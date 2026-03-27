Adolfo Mariño, pregonero de la Semana Santa de Villaviciosa: "Cristo sigue muriendo en las cruces de tantos inocentes"

"Estos días sagrados no pueden reducirse a lo estético, a las procesiones con sus hermosos pasos y a la música sacra que los acompaña. Es mucho más. Es celebrar la sagrada liturgia de cada día acogiendo el mandamiento del amor, arrodillándonos ante nuestros semejantes para lavarles los pies, viviendo intensamente el regalo de la Eucaristía y del sacerdocio". El vicario general de la Diócesis, Adolfo Mariño, abrió la Semana Santa de Villaviciosa con un pregón en el que llamó a vivir con autenticidad el profundo sentido de la Pasión. "Hoy, Cristo sigue sufriendo, pasando agonía, muriendo en las cruces en las que clavamos a tantos inocentes. Y hoy las cruces son muchas y pesadas: la falta de trabajo, los conflictos que deterioran cada vez más la vida familiar, la huida de tantos hermanos nuestros de sus países de origen porque nada son y nada tienen y que llegan a nuestra patria llenos de miseria e incertidumbre; cruces que nos someten a ideologías que nos desestructuran y en las que todo es de usar y tirar, donde todo vale, donde la persona es utilizada y ninguneada", subrayó el también párroco de San Tirso el Real (Oviedo) durante su discurso.

Los niños ganadores del concurso de dibujo, con las autoridades eclesiásticas y municipales. | VICENTE ALONSO

El acto estuvo conducido por Nuria Sánchez, directora de Maliayo Teatro, encargada de presentar a Adolfo Mariño, quien agradeció la invitación de la Cofradía de Jesús Nazareno, que le hizo entrega de una placa conmemorativa como recuerdo de la jornada.

Además del mayordomo de la cofradía de Jesús Nazareno, Nicolás Rodríguez, asistieron a la lectura del pregón el alcalde, Alejandro Vega, y el párroco local, Celestino Riesgo, así como otras autoridades, cofrades y numerosos feligreses que llenaron el templo parroquial.

Nicolás Rodríguez expresó su "profundo agradecimiento" a todas las personas que colaboran con la cofradía y con la Semana Santa. "Animamos a vecinos y visitantes a participar y unirse a unos actos y a una experiencia espiritual y cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos en Villaviciosa, marcada por la intensidad, la profundidad, la fe y el compromiso de todo un pueblo", señaló.

Seguidamente, tuvo lugar la entrega de premios del XVII Concurso de dibujo infantil Cofradía de Jesús Nazareno. Los ganadores fueron, en la categoría A, Vera Álvarez Lara y Catalina Cubillas Valle; en la B Amelia Meana y Pelayo Ferrero Álvarez; en la C María Menéndez Montes y Víctor Vargas Tordecilla, y en la D resultaron galardonados Alejandro Beján Rodríguez y Leo López Felgueres.

Noticias relacionadas

El brillante acto inaugural de la Semana Santa maliayesa contó con el acompañamiento musical de la soprano naveta Silvia Llera Valle, acompañada por Luisa Cambiella al piano.