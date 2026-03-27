Quintes y Quintueles calientan los fogones: ya hay fechas y participantes para una nueva edición del Festival de la Llámpara (y van 38)

Una de las señas de identidad gastronómicas en el concejo de Villaviciosa viene del mar. Y en el concejo presumen de prepararlas como nadie. Además de lucir con orgullo que los comensales se relamen cuando las presentan en los establecimiento hosteleros con motivo de las jornadas gastrónomicas.

Un año más, y ya van 38 ediciones, la Sociedad Cultural y Recreativa de Quintes organiza las Jornadas Gastronómicas de la Llámpara, fiesta reconocida de Interés Turístico Regional y que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Los comensales podrán saborear este molusco, con una preparación minuciosa y detallada, del 15 al 24 de mayo. Y en esta ocasión habrá seis restaurantes colaboradores, en Quintes y Quintueles, que ofrecerán las raciones de llámparas, como es el caso de Desi y Pochi, The Green (Artiem), Parrilla Isidro, Lola Melón, Castañón y Casa Kilo.

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Esta experiencia, la describen desde la organización, como una oportundidad para probar "deliciosas recetas servidas por los restaurantes de la zona, que ofrecen una experiencia única a sus comensales transportándoles, a través de los sentidos, al auténtico sabor del Mar Cantábrico".