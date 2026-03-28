José Miguel Beneyto, nuevo presidente del Ateneo de Villaviciosa en sustitución de Miguel González

El Ateneo Obrero de Villaviciosa celebró este viernes elecciones para la renovación de su junta directiva, de las que salió elegido como nuevo presidente José Miguel Beneyto Pérez. Sustituye en el cargo a Miguel González Pereda, cronista oficial de Villaviciosa, quien dirigía la entidad desde 2022.

La candidatura de Beneyto, hasta ahora vicepresidente de una asociación con más de 1.400 socios, fue la única presentada en la asamblea extraordinaria celebrada por la tarde.

Alicantino de nacimiento y vinculado a Villaviciosa desde hace casi medio siglo, Beneyto ha mantenido un firme compromiso con el asociacionismo y la vida cultural del concejo. Su participación en las actividades del Ateneo en los últimos años ha sido constante, al igual que su apoyo a diversas iniciativas culturales en el municipio.

Antes de establecerse definitivamente en Villaviciosa, y durante una prolongada etapa como residente en Madrid, presidió el Ateneo Politécnico y el Centro Cultural Prosperidad (“La Prospe”), espacios considerados germen de la conocida Movida madrileña. En la capital también formó parte del grupo de teatro "La Jincacha" y de "Imag t" durante doce años, además de diseñar máscaras para varias óperas, colaborar en la organización de carnavales y cabalgatas de Reyes, e impulsar ciclos internacionales de cine en formato Super 8.

Ya en Villaviciosa, destaca su implicación en la organización de las Fiestas del Portal —durante dos años junto a Tere Castiñeiras—, así como la puesta en marcha de talleres para la recuperación y creación de los tradicionales cabezudos de Amandi. Junto a su esposa, Lola Lozano, ha promovido asimismo la taracea y la marquetería mediante talleres y exposiciones. Además, forma parte del colectivo de pintores de Nieblastur y colabora en actividades culturales en distintas localidades del concejo, como Poreñu.

Tras su elección, Beneyto expresó su satisfacción por asumir la presidencia de una entidad que este mes de marzo cumple 115 años de historia. “Me siento orgulloso de recoger el testigo de las anteriores juntas directivas”, señaló.

La nueva junta estará integrada por José Luis Álvarez González, como vicepresidente; Isabel Vallina Cuadra, tesorera; Julia Nofuentes Riera, secretaria; Alfonso Palacio Estrada, vicesecretario; y Mercedes Alonso Busto, contadora. Como vocales figuran José Manuel Vega de la Cera, Alfredo Escalada González, Nieves del Valle Meana y Marta García de Dionisio Cañadas.

El nuevo equipo directivo ha manifestado su voluntad de dar continuidad a la línea de trabajo desarrollada en los últimos años, con una programación cultural abierta que incluye teatro, música, danza, conferencias, charlas divulgativas y cursos de formación, así como colaboraciones con la UNED.

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Asimismo, subrayan su objetivo de mantener una gestión cultural al servicio de todos los socios, que ya alcanzan los 1.413, una cifra que, a su juicio, refleja el respaldo y la confianza de la sociedad maliaya en esta histórica entidad.