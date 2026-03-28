Luto en Villaviciosa por la pintora Cristina Moneo, la burgalesa que tuvo su estudio durante 25 años en Santa Mera

Luto y pesar en el concejo maliayés. Este viernes fallecía, a los 57 años, la artista y pintora Cristina Moneo Cubillo, quien durante 25 años residió y mantuvo su taller-estudio en Santa Mera (Villaviciosa). La noticia ha causado una profunda tristeza en el concejo, donde Cristina dejó una huella artística y humana muy apreciada.

Nacida en Covarrubias (Burgos), Cristina Moneo desarrolló una intensa trayectoria creativa y expositiva. Presentó su obra en salas de Villaviciosa, así como en distintos espacios culturales de Asturias y de otras ciudades españolas como Bilbao, Lugo, Burgos, León, Valladolid o Madrid.

Además de su labor artística, impartió talleres de Tai Chi en Villaviciosa, actividad que reforzó aún más su vínculo con la comunidad local, donde era muy querida y valorada.

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