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Luto en Villaviciosa por la pintora Cristina Moneo, la burgalesa que tuvo su estudio durante 25 años en Santa Mera

Además de su labor artística, impartió clases de Tai Chi en el concejo

Cristina Moneo

Cristina Moneo / V. Alonso

Vicente Alonso

Villaviciosa

Luto y pesar en el concejo maliayés. Este viernes fallecía, a los 57 años, la artista y pintora Cristina Moneo Cubillo, quien durante 25 años residió y mantuvo su taller-estudio en Santa Mera (Villaviciosa). La noticia ha causado una profunda tristeza en el concejo, donde Cristina dejó una huella artística y humana muy apreciada.

Nacida en Covarrubias (Burgos), Cristina Moneo desarrolló una intensa trayectoria creativa y expositiva. Presentó su obra en salas de Villaviciosa, así como en distintos espacios culturales de Asturias y de otras ciudades españolas como Bilbao, Lugo, Burgos, León, Valladolid o Madrid.

Además de su labor artística, impartió talleres de Tai Chi en Villaviciosa, actividad que reforzó aún más su vínculo con la comunidad local, donde era muy querida y valorada.

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