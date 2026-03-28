Villaviciosa ya vibra con su centenaria Semana Santa: el programa para no perderse detalle (ni procesiones)

Vilaviciosa ya se encuentra inmersa en su Semana Santa. Este sábado, la actividad comenzarán con el tradicional Vía Crucis a las 19:00 horas en la Plaza de San Francisco, seguido a las 20:00 de una eucaristía en la iglesia parroquial en memoria de los cofrades fallecidos. El acto contará con el acompañamiento de la Coral Capilla de la Torre y finalizará con un breve concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Música de Villaviciosa.

El Domingo de Ramos dará inicio oficialmente a la Semana Santa con la bendición de ramos y eucaristía a las 9:00 en el Monasterio de las Clarisas. A las 12:00, la Plaza de Obdulio Fernández acogerá la bendición, seguida de la procesión y eucaristía en la iglesia parroquial. En caso de lluvia, este acto se trasladará al interior del templo a las 12:30.

Durante el Lunes y Martes Santo, se celebrarán eucaristías a las 19:00 en la iglesia de las Clarisas, mientras que el martes a las 21:30 tendrá lugar la Procesión del Silencio desde la iglesia parroquial.

El Miércoles Santo incluirá a las 18:00 un concierto de polifonía religiosa en la iglesia de la Oliva a cargo de la Coral Capilla de la Torre. Posteriormente, a las 20:45, se celebrará el tradicional Encuentro con el acompañamiento de las imágenes hasta la Plaza del Ancho, donde se pronunciará el sermón.

El Jueves Santo se celebrarán las eucaristías de la Cena del Señor a las 17:00 en las Clarisas y a las 19:00 en la iglesia parroquial. A las 20:45 tendrá lugar la Procesión del Calvario, acompañada por la Banda de Música de Villaviciosa y la Banda Unión Musical del Principado. La jornada concluirá con la Hora Santa entre las 23:00 y las 24:00 en el monasterio.

El Viernes Santo se desarrollarán los actos centrales con la celebración litúrgica de la Muerte del Señor a las 12:30 en la iglesia parroquial y a las 17:00 en las Clarisas. Por la tarde, a las 19:00, la Plaza de San Francisco acogerá el Sermón del Desenclavo y la posterior Procesión del Santo Entierro, con la participación de diversas agrupaciones musicales.

El Sábado Santo comenzará con el Rosario de la Soledad a las 8:00 y la procesión a las 8:30 desde la iglesia parroquial. Por la tarde se celebrará la Vigilia Pascual a las 18:30 en la parroquia y a las 21:00 en las Clarisas.

Finalmente, el Domingo de Resurrección, 5 de abril, tendrá lugar la solemne eucaristía de Pascua a las 10:00 en el monasterio de las Clarisas. A las 11:45 se celebrará la procesión del Resucitado junto a María y la eucaristía en la iglesia parroquial, con acompañamiento musical tradicional.

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