El domingo de Ramos llena Villaviciosa, que asiste al tradicional paso de La Borriquilla en el inicio de la centenaria Pasión maliayesa
Celestino Riesgo, que vive su primera Semana Santa como párroco, ofició la bendición en una abarrotada plaza de Obdulio Fernández
Villaviciosa vivió un multitudinario domingo de Ramos que llenó por completo la plaza de Obdulio Fernández para dar inicio a una Pasión maliayesa que, como sucede desde hace tres siglos, volverá a celebrar con fervor arraigados actos religiosos. Entre ellos, destacan las siete procesiones que, con las veneradas imágenes y pasos, van recorriendo las calles del casco antiguo de la Villa.
Vecinos y visitantes acudieron a la emocionante celebración con sus palmas para recibir la bendición del párroco Celestino Riesgo, en una de las procesiones más entrañables de la Semana Santa local.
El sacerdote dio la bienvenida a los asistentes y recordó el sentido de la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén, donde fue recibido por una multitud con palmas.
Los niños, nerviosos y expectantes, fueron quienes más disfrutaron del momento, alzando sus ramos de laurel y palmas de todos los tamaños y colores para recibir el agua bendita. La ceremonia contó con el brillante acompañamiento musical del Coro Joven Parroquial, lo que aportó un tono todavía más solemne a la celebración.
Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban Mari Carmen Vejer y Alejandro Grupely, llegados desde Gijón, junto a sus dos nietos Víctor y Eloy, para reencontrarse con parte de su familia maliayesa. Para ellos, acudir en estas fechas a la Villa es casi un ritual. "Venimos a nuestra Semana Santa, que es única y espectacular. El día de hoy tiene algo especial para mayores y pequeños. Es imposible no emocionarse. Aunque, en realidad, cada jornada y procesión de esta semana la vivimos con un sentimiento único", explicaban con visible ilusión.
Tras la bendición del párroco, que vive su primera Semana Santa en la Villa, la Cofradía de Jesús Nazareno sacó en procesión el paso de La Borriquilla, seguido por numeroso público hasta la iglesia parroquial, donde se celebró la eucaristía con el Coro Parroquial.
Las Clarisas
La jornada religiosa del domingo ya había comenzado bien temprano, a las 09.00 horas, con la bendición de los ramos y la eucaristía en el monasterio de las Clarisas.
De lunes, continúan las celebraciones de la Semana Santa en Villaviciosa. El programa incluye una eucaristía, a las 19.00 horas, en el convento de las Clarisas.
El Martes Santo se celebrará la eucaristía a las 19.00 horas en la iglesia de las Clarisas y, a las 21.30 horas, desde la iglesia parroquial , saldrá la sobrecogedora procesión del Silencio.
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