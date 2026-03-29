Villaviciosa inaugura este miércoles su Certamen de Azabachería con un gran número de actividades y homenaje a Ramón Costales

Villaviciosa acogerá del 1 al 4 de abril el XII Certamen de Azabachería “Eliseo Nicolás y María Pérez”, una cita que busca reivindicar la tradición artesanal del azabache y acercarla al público a través de talleres, charlas y homenajes.

El evento tendrá lugar en la Casa de los Hevia, con un horario general de apertura de 10:00 a 14:30 horas por la mañana y de 15:30 a 17:45 horas por la tarde. El sábado 4, última jornada del certamen, las actividades se desarrollarán únicamente en horario matinal, de 10:00 a 14:00 horas.

El programa se distribuye a lo largo de los cuatro días con actividades específicas en distintos tramos horarios. El miércoles, de 11:30 a 13:30 horas, tendrá lugar la mención homenaje a Samuel González y María Pérez. El jueves por la tarde, entre las 16:00 y las 17:00 horas, se celebrará un taller de lijado y pulido de azabache.

El viernes concentrará varias actividades: por la mañana, de 12:00 a 14:00 horas, se realizará un acompañamiento a la bocamina, mientras que por la tarde, de 16:00 a 17:00 horas, se repetirá el taller de lijado y pulido de azabache para los asistentes interesados en conocer la técnica artesanal.

La jornada del sábado incluirá un programa más amplio en horario continuo de mañana. Entre las 11:30 y las 14:30 horas se desarrollarán los actos centrales, que incluyen el reconocimiento homenaje a Ramón Costales y la charla “El origen del azabache”, impartida por el catedrático de Botánica Tomás E. Díaz.

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El certamen se consolida así como un espacio de encuentro para artesanos, investigadores y público general, con el objetivo de preservar y difundir el conocimiento en torno a la azabachería, una tradición profundamente arraigada en la cultura asturiana.