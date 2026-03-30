Comercio en la calle y una Feria de Artesanía y Agroalimentación: más alicientes para la Semana Santa de Villaviciosa junto al Certamen del Azabache

Villaviciosa ofrece una amplia gama de actividades de ocio para este fin de semana, complemento ideal para las procesiones y el resto de la programación religiosa. Así, este jueves se inaugura en la plaza de abastos la tradicional Feria de Semana Santa de Artesanía y Agroalimentación, que organiza una vez más el Ayuntamiento y en la que una quincena de puestos ofrecerán artículos artesanos de calidad en especialidades como la cerámica, el textil, azabache, joyería, madera, la ilustración o el retrato. También habrá productos agroalimentarios de emprendedores locales y de kilómetro cero.

La Feria, cuyo horario de apertura transcurrirá entre las once y las ocho, excepto el domingo 5 que finalizará a las dos y media, será, además, sede del programa "Esencia artesana en Villaviciosa", iniciativa que nació de la mano de la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano para celebrar en nuestra comunidad autónoma los Días Europeos de la Artesanía, a los que se suma el concejo con un taller de cestería y uno demostrativo de tornería de madera. Serán el 3 y 5 de abril, respectivamente, a partir de las diez. Las inscripciones pueden hacerse a través de la web www.mercadoartesanoyecologico.com

Comercio en la calle

Este completo programa de actividades, incluye además, una nueva edición de la Semana del Comercio en la Calle, organizada por la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (ACOSEVI). Una veintena de negocios de diferentes sectores llenarán de colorido los principales ejes comerciales de la Villa, dando visibilidad a sus propuestas, que van desde moda, a decoración, pasando por artesanía, alimentación, novedades literarias bellas artes y automoción.

La actividad se llevará a cabo en la plaza del Ayuntamiento (La Librería de la Villa, Lucía Moda, Uno Moda Hombre); calle Balbín Busto (Calzados Ramón, Chocolat, Nonna); calle Valle Ballina Fernández (10 y 20 Only Woman, La Viajera Sibarita, Tamara Díaz); calle Sol (Cuadra 2 Arte, Froky, La Cebra Coronada, in.Zu Decoración, La Esbilla, Pasaje Hogar) y plaza de Carlos I (Mondo Manzana y Pipa). Además, Automóviles Miguel expondrá varios modelos de la marca KIA en el Parque Asensio Martínez Cobián y Mensajer@s del arte participará en la Feria de Artesanía promovida por el Ayuntamiento.

Para incentivar las ventas, por compras superiores a 20 euros se entregarán tarjetas "Rasca y Gana", cuya cuantía de premios supera los tres mil euros en descuentos, tanto en el centenar de asociados de Acosevi como en compras a través del marketplace del comercio local www.conocelavilla.es

Certamen de Azabache

El azabache volverá a ser uno de los alicientes que complementan la Semana Santa de Villaviciosa, desde este miércoles al sábado, con la XII edición del Certamen de Azabachería, que este año pasa a denominarse "Eliseo Nicolás y María Pérez", uniendo así el nombre de la que fuera su impulsora, recientemente fallecida, al único evento de estas características en Asturias.

El certamen tendrá lugar en la Casa de los Hevia, donde se podrá disfrutar de una exposición de piezas singulares de la colección de la Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa en horarios de 10 a 14.30 horas y de 15 30 a 17 45 horas, excepto el sábado, que será de 10 a 14 30 horas. Además de inaugurarse con un homenaje a María Pérez y a Samuel González, presidenta y vicepresidentes de la entidad, respectivamente, tristemente fallecidos, hay previstas otras actividades. Así, habrá una visita a una bocamina el viernes 3 a las 11.30 horas, previa inscripción en el propio certamen en horario de apertura; sendos talleres de lijado y pulido de azabache el jueves y el viernes, a partir de las 16 horas, o una charla sobre el origen y fomación del azabache asturiano a cargo de D. Tomás Emilio Díaz, Catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo el sábado a partir de las 11.30 horas.

El reconocimiento anual de la entidad recaerá en Ramón Costales, por su labor y contribución a la preservación del oficio del azabachero, en peligro de extinción, pondrá fin a un programa organizado por la Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa con el patrocinio de la Caja Rural y la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa.

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En el ámbito religioso, la procesión del Silencio saldrá a las nueve y media de la noche de este martes de la iglesia parroquial.