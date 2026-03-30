La Coral Capilla de la Torre pone música y voz a la Semana Santa de Villaviciosa con un concierto y presencia en dos procesiones
El recital será este miércoles, a las seis de tarde, en la iglesia de La Oliva
La Coral Capilla de la Torre, formación musical de Villaviciosa, participará activamente en la programación de la Semana Santa 2026 en colaboración con la Cofradía de Jesús Nazareno, aportando un destacado componente musical y litúrgico a los actos previstos.
Uno de los momentos más relevantes tendrá lugar el miércoles 1 de abril, cuando la coral ofrecerá, a las 18:00 horas, un concierto de música sacra y religiosa en la Iglesia de la Oliva. Esta actuación supone una cita especial dentro del calendario, no solo por su carácter espiritual, sino también por la presencia de una agrupación coral procedente de Villaviciosa, cuya participación añade un valor singular al programa.
Además del concierto, la Coral Capilla de la Torre está presente en otros actos litúrgicos de la Semana Santa, como la misa por los difuntos cofrades del sábad pasado, el Sermón del Desenclavo del Viernes Santo y la procesión de la Soledad del sábado, consolidando así su colaboración con la cofradía.
La implicación de esta formación musical refuerza el carácter solemne de las celebraciones y subraya la importancia de la música coral como elemento esencial en las tradiciones de la Semana Santa.
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