Las previsiones turísticas en los hoteles de Villaviciosa para las jornadas centrales de Semana Santa: "Quedan pocas habitaciones libres”

Villaviciosa apunta al lleno para Semana Santa. Los hoteles del concejo cuentan ya con un alto porcentaje de reservas para el periodo festivo, algunos ya sin huecos para díqs concretos, mientras que las habitaciones aún disponibles apuntan a que dejarán de estarlo en las próximas horas. “La previsión es muy buena, el tiempo parece que acompañará y eso ayuda”, destacan los responsables de los establecimientos consultados por LA NUEVA ESPAÑA.

La tendencia entre los clientes, indican, es de apurar mayoritariamente para seleccionar la reservar. “Muchos esperan a los últimos diez días, para conocer la previsión del tiempo. Parece que vendrá bueno, y algún día como el Sábado Santo habrá más de 20 grados. Así que ya está sonando el teléfono y supongo que se llenará todo. Porque Semana Santa y el puente de mayo son épocas en la que los viajeros lo dejan para el final”, cuenta Laura Corripio, del Hotel Conventín. En su caso aún tienen disponibilidad en el Hotel Casa España, debido a que estuvieron de obras y reabrieron hace pocos días. “Pero ya hemos empezado a recibir alguna llamada para reservas”, cuenta.

En el Albergue de Peregrinos de Villaviciosa comenzaron a tener solicitudes ya en noviembre. “El Viernes Santo ya estamos completos, y para el resto de días nos queda muy poco libre”, detalla Isabel Mora, encargada. “La tendencia es positiva, porque se ve que va al alza respecto a hacer un par de años por ejemplo”, enfatiza.

El tirón de la Oviedo Cup en las zonas limítrofes

Otros como el Hotel Avenida Real ya están completos. “Somos un hotel pequeño y bastante familiar, y tenemos clientes fidelizados, que se adelantan para reservar con margen y poder venir”, comenta Miguel Vallines. En su caso una gran mayoría de los alojados para Semana Santa vienen del País Vasco, ya que allí también es festivo el 6 de abril, Lunes de Pascua,

Hay también otros factores que facilitan también el turismo durante estas fechas señaladas, más allá de la previsión meteorológica. Por ejemplo el Hotel Arcea está totalmente completo, debido a la celebración de la Oviedo Cup. “Estamos de Jueves a Domingo Santo llenos con un equipo”, destaca Borja Ponga, desde la recepción de este establecimiento, que ya de este fin de semana, en el que está la celebración de Ramos, reciben varios grupos y un constante trasiego de visitantes.

Villaviciosa afronta, por tanto, una Semana Santa con altas expectativas, con una previsión de una notable llegada de turistas, para disfrutar de un periodo festivo en el que la previsión marca buenas temperaturas. Y que favorecerá para vivir desde cerca la Semana Santa y las procesiones que se celebrarán desde el martes 31 de marzo en Villaviciosa, una fiesta catalogada de Interés Turístico Regional.