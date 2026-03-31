La Asociación de Vecinos San Mamés de Argüeru convoca una asamblea para renovar su junta directiva

La Asociación Vecinal San Mamés de Argüeru celebrará el próximo domingo 12 de abril de 2026 sus asambleas ordinaria y extraordinaria en el salón social, en una jornada clave para revisar la actividad del último año y renovar sus órganos de representación.

La convocatoria comenzará con la Asamblea General Ordinaria, fijada en primera convocatoria a las 11:30 horas y en segunda a las 12:00. Durante la sesión, los socios abordarán la lectura y aprobación del acta de 2025, el estado de cuentas del mismo ejercicio y un informe resumen de las actividades desarrolladas, además de un turno final de ruegos y preguntas.

A continuación, a partir de las 13:00 horas en primera convocatoria (13:30 en segunda), tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria, centrada en el proceso de renovación de la Junta Directiva. El orden del día incluye la presentación de candidaturas, la votación para elegir a la nueva junta y su posterior nombramiento.

Desde la asociación se anima a todos los socios y socias a participar en esta jornada, considerada fundamental para la toma de decisiones y el futuro de la entidad vecinal.

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Como cierre, los asistentes podrán compartir un pequeño pincheo, en un ambiente distendido que busca reforzar la convivencia entre los vecinos.