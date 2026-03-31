La Asociación de Vecinos San Mamés de Argüeru convoca una asamblea para renovar su junta directiva
La cita será el 12 de abril en el local social y se cerrará con un pincheo para los asistentes
La Asociación Vecinal San Mamés de Argüeru celebrará el próximo domingo 12 de abril de 2026 sus asambleas ordinaria y extraordinaria en el salón social, en una jornada clave para revisar la actividad del último año y renovar sus órganos de representación.
La convocatoria comenzará con la Asamblea General Ordinaria, fijada en primera convocatoria a las 11:30 horas y en segunda a las 12:00. Durante la sesión, los socios abordarán la lectura y aprobación del acta de 2025, el estado de cuentas del mismo ejercicio y un informe resumen de las actividades desarrolladas, además de un turno final de ruegos y preguntas.
A continuación, a partir de las 13:00 horas en primera convocatoria (13:30 en segunda), tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria, centrada en el proceso de renovación de la Junta Directiva. El orden del día incluye la presentación de candidaturas, la votación para elegir a la nueva junta y su posterior nombramiento.
Desde la asociación se anima a todos los socios y socias a participar en esta jornada, considerada fundamental para la toma de decisiones y el futuro de la entidad vecinal.
Como cierre, los asistentes podrán compartir un pequeño pincheo, en un ambiente distendido que busca reforzar la convivencia entre los vecinos.
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