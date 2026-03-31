La procesión del Silencio sobrecoge en Villaviciosa: los pasos del Cristo y la Dolorosa recorren el casco histórico bajo la única iluminación de las velas y acompañados por cientos de cofrades y devotos

El silencio, la devoción y el sonido acompasado de los pasos de cofrades y feligreses marcaron la procesión del Martes del Silencio en Villaviciosa. Las imágenes del Cristo Crucificado y la Dolorosa avanzaron por las calles del casco antiguo en una atmósfera de profundo recogimiento, con toda la iluminación pública apagada y únicamente con la luz de las velas guiando el recorrido.

Se trata de una de las procesiones más emotivas y esperadas por los maliayeses, recuperada en los últimos años y cada vez más concurrida. "Es una de las celebraciones que más disfrutan los vecinos, muy recogida y cargada de emoción, por lo que cada año gana más adeptos", señalan desde la Cofradía de Jesús Nazareno. El sentimiento era compartido entre los asistentes. "Para nosotros es uno de los actos más especiales de la Semana Santa. Es muy recogido, se vive en un ambiente de profunda emoción y está cargado de solemnidad. Cada año nos conquista su silencio", explicaba un villaviciosino mientras observaba los pasos.

La programación de la Pasión maliayesa continúa este miércoles con varios actos religiosos. A las 18.00 horas, la iglesia de la Oliva acoge un concierto de polifonía religiosa a cargo de la Coral Capilla de la Torre. Una hora después, a las 19.00, se celebrará la eucaristía en la iglesia de las Clarisas. Ya a las 20.45 horas, desde el templo parroquial saldrán en procesión los pasos de Jesús cargando con la Cruz, la Verónica, San Juan y la Dolorosa hasta la plaza del Ancho, donde tendrá lugar el tradicional Sermón del Encuentro, que este año pronunciará Celestino Riesgo, párroco de Santa María de Villaviciosa.

Aparte del contenido religioso, Villaviciosa ofrece un variado programa de actos como complemento ideal para las procesiones . Así, este jueves se inaugura en la plaza de abastos la tradicional Feria de Semana Santa de Artesanía y Agroalimentación, que organiza una vez más el Ayuntamiento y en la que una quincena de puestos ofrecerán artículos artesanos de calidad en especialidades como cerámica, textil, azabache, joyería, madera, ilustración o retrato. También habrá productos agroalimentarios de emprendedores locales y de kilómetro cero.

La feria, cuyo horario de apertura transcurrirá entre las once y las ocho, excepto el domingo 5, que finalizará a las dos y media, será, además, sede del programa "Esencia artesana en Villaviciosa", iniciativa que nació de la mano de la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano para celebrar en nuestra comunidad autónoma los Días Europeos de la Artesanía, a los que se suma el concejo con un taller de cestería y uno demostración de tornería de madera.

Este completo programa de actividades, incluye además, una nueva edición de la Semana del Comercio en la Calle, organizada por la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi). Una veintena de negocios de diferentes sectores llenarán de colorido los principales ejes comerciales de la Villa, dando visibilidad a sus propuestas, que van desde moda a decoración, pasando por artesanía, alimentación, novedades literarias bellas artes y automoción. Para incentivar las ventas, por compras superiores a 20 euros se entregarán tarjetas "Rasca y Gana", cuya cuantía de premios supera los tres mil euros en descuentos.

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Además, este miércoles arranca también la XII Edición del Certamen de Azabachería "Eliseo Nicolás y María Pérez".