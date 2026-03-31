Rozaes (Villaviciosa) celebra este fin de semana con numerosas actividades las fiestas en honor de Santumedero

La parroquia de Rozaes, en el concejo de Villaviciosa, acogerá del sábado 4 al lunes 6 de abril las tradicionales Fiestes de Santumedero 2026, con un programa que combina actividades deportivas, actos religiosos y verbenas.

La programación arrancará el sábado 4 de abril con el XXVII Cross para niños y jóvenes, previsto a las 17:00 horas. A las 19:00 horas tendrá lugar la entrega de premios tanto del concurso de pintura como de la prueba deportiva. La jornada concluirá con una romería y verbena a partir de las 22:00 horas, amenizada por los grupos Dúo Clarín y Reconkista.

El domingo 5 de abril, desde las 20:00 horas, se celebrará el reparto del tradicional bollu preñáu entre los socios, acompañado de música a cargo de Tertulia Peña Careces. La organización anuncia además pincheo para todos los asistentes.

Las fiestas finalizarán el lunes 6 de abril con los actos más solemnes. A las 12:30 horas se oficiará la misa en honor a Santumedero, seguida de la tradicional puya’l ramu, acompañada por gaita y tambor. A continuación, tendrá lugar una sesión vermú amenizada por el dúo Héctor y Jose.

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Las celebraciones están organizadas por la Asociación de Vecinos de Rozaes, con la colaboración de diversas entidades locales.