Los corderos de Pascua de las Clarisas: el dulce estrella que causa sensación ( y se ha agotado) en Villaviciosa

El dulce de Pascua que causa sensación en Villaviciosa, y que se ha agotado esta Semana Santa, lo han elaborado las Clarisas. Las monjas de la Villa siguen ampliando y triunfando con su oferta repostera. En este caso, on unos bizcochos de almendra tradicionales, en forma de corderitos, elaborados con mimo.

Las figuras de cordero, con la cobertura de chocolate. / Lne

“Con la más deliciosa artesanía monacal”, describen las Clarisas, estos ricos corderos de Pascua son unos bizcochos de almendra, modelados, para adquirir dos vertientes. Por un lado “un simpático corderito marrón con cobertura de chocolate”, y por el otro, “blanco como la nieve con azúcar glass”.

Figuras agotadas y tope de encargos

Durante varias semanas fueron recogiendo pedidos hasta agotar la capacidad de elaboración, triunfando entre los que se animaron a realizar los encargos, satisfechos y encantados con el resultado.

Noticias relacionadas

Elaboración de los dulces. / Lne

“Sigamos avanzando en esta Cuaresma, sigamos en este camino del desierto, avanzando a la gran fiesta de la Pascua”, destacaban las Clarisas de Villaviciosa en sus redes sociales, donde mostraban imágenes de los moldes, y el proceso de elaboración en el que el bizcocho tomaba la forma, y ya el resultado final bien con la cobertura de chocolate o la de azúcar glass. "Ha sido un éxito, ya no preparamos más, han gustado mucho", concluyen.