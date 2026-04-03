La exposición que triunfa en Villaviciosa: juguetes motores y otros ingenios artesanales de lo más sorprendente

La exposición de juguetes, motores y otros ingenios artesanales que acoge la Casa de los Hevia ha superado el millar de visitantes apenas diez días después de su apertura, consolidándose como una de las propuestas culturales más atractivas de la temporada en Villaviciosa.

La simbólica cifra se alcanzó este miércoles al mediodía con la visita de una familia procedente de Argüeru, que coincidió con el inicio de una nueva jornada expositiva. Desde el primer momento, el recorrido sorprende al visitante: más de quince metros lineales de piezas se distribuyen sobre varias mesas, componiendo un conjunto que invita a la observación pausada y al descubrimiento continuo.

Todas las creaciones llevan la firma de Nicolás Batalla, quien acumula más de cuarenta años de dedicación a la construcción de estos mecanismos. Sus obras combinan memoria, ingenio y precisión técnica, dando forma a un universo donde conviven juguetes tradicionales y complejas recreaciones inspiradas en motores reales.

El éxito de la muestra no solo se mide en cifras, sino también en la diversidad de su público. Familias con niños pequeños, personas mayores que reconocen en las piezas los juegos de su infancia, aficionados al bricolaje y entusiastas de la mecánica —ya sea de motos o maquinaria agrícola— encuentran en esta exposición un punto de interés común. A ello se suma la llegada de visitantes de fuera del concejo, procedentes de distintos puntos del país, muchos de los cuales repiten la experiencia acompañados.

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La iniciativa está impulsada por la Asociación Cubera en colaboración con vecinos de San Miguel de Tazones. Sus responsables destacan el papel fundamental del “boca a boca” en la difusión de la muestra, así como las buenas perspectivas de cara a los próximos días festivos.