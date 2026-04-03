Impacto vecinal en Villaviciosa tras la muerte de un hombre a manos del hijo de su pareja: "No podíamos creerlo"

Con sorpresa y aún con el susto en el cuerpo. Así han amanecido los vecinos de Villaviciosa tras el impactante suceso durante la madrugada de este viernes, en la que un joven de 18 años apuñaló a la pareja de su madre, de 44, causándole la muerte en una céntrica vivienda de la villa. La razón, una riña después de que el autor quisiese llevarse a su hermano de la vivienda, ubicada en la calle Jove y Hevia.

El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de dos locales de hostelería de Villaviciosa, donde aún no se han recuperado del susto. En uno de ellos, aseguraron no conocer ni al autor ni a la víctima más allá de “verlos pasar por delante del bar”, en el cual “nunca han parado”. En ese sentido, también apuntó que “nunca hubo problemas con ellos” más allá de las riñas personales entre el autor del crimen y la víctima.

El crimen, que se cometió pasada la medianoche, concluyó en el portal del edificio, donde finalmente la víctima falleció a causa de la puñalada recibida. “Me dijeron que había muchísima sangre. Da miedo pensar que estas cosas puedan ocurrir tan cerca de casa, uno no llega a creerlo hasta que pasa”, confesó una vecina maliaya, que tuvo conocimiento de los ecos esta misma mañana al conversar con una conocida mientras paseaba a su mascota por un parque cercano.

Ese mismo parque, el de Ballina, se convirtió en un punto estratégico para vecinos y curiosos, que a su paso tornaban la mirada a la calle donde se ubica la vivienda. “Me acaban de decir lo que ocurrió. No podía creerlo”, añadió otra vecina que conversaba con un grupo de conocidos que le comunicaron los detalles de un crimen que “ya conoce toda la villa”.

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El suceso de esta madrugada fue el último que se produjo entre el autor y la víctima. Según indicó otra vecina, conocida de la familia, en una ocasión anterior la discusión también escaló hasta el punto de llegar a las manos y de romper los cristales del portal. Esta misma vecina, además, pudo hablar con la madre del autor y pareja del fallecido, la cual se encuentra “muy afectada” puesto que “se vio en mitad del conflicto” entre su hijo y su pareja.