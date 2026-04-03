El joven detenido por matar al novio de su madre en Villaviciosa escondió el arma entre su ropa poco antes de confesar

Admitió los hechos desde un primer momento pero tardó en entregar el arma del crimen. El joven de 18 años acusado de acabar con la vida del novio de su madre en un piso de Villaviciosa situado en la calle Jove y Hevia se entregó voluntariamente a los agentes que fueron a investigar lo sucedido. Según ha podido confirmar este periódico, después del crimen el presunto agresor salió del edificio "pegando voces" y siguió discutiendo con su familia desde la calle "mientras ellos estaban asomados a la ventana". También el herido intentó huir al recibir la primera cuchillada, pero no pudo. Su cadáver fue encontrado en el portal.

Fueron precisamente esos gritos los que provocaron que los vecinos alertaran a las autoridades. En un primer momento se desplazó hasta la zona una patrulla de la Policía Local. Ante los funcionarios el joven se autoinculpó pero tardó unos minutos en entregar el arma del crimen, que había escondido entre sus ropas.

Los agentes dieron aviso a la Guardia Civil. Los investigadores de la Benemérita se encontraron un escenario dantesco al llegar al piso en el que tuvo lugar el asesinato en pleno centro de Villaviciosa. "Había muchísima sangre, parecía una carnicería", relatan algunos testigos de los hechos.

El suceso había tenido lugar a la una menos cuarto de la madrugada. Fue entonces cuando el joven ahora encausado apareció en casa después de haber consumido alcohol con varios amigos. Quería recoger a su hermanastro para sacarlo de la vivienda. La Guardia Civil asegura que el joven intentó mediar en una discusión entre dos familiares que tuvo lugar en la vivienda en la que, según los testigos, convivían más de una decena de personas de nacionalidad colombiana (algunos de ellos menores de edad) y en donde son frecuentes las peleas. De hecho otras fuentes apuntan a que habría sido una discusión entre el acusado y la víctima la que provocó la pelea.

El joven acabó "pinchando" al marido de su madre con una navaja en el cuello provocándole un corte en la yugular que hizo que muriera desangrado apenas unos minutos después. La autopsia al cadáver, necesaria para realizar un informe policial, se realizó a primera hora de la mañana de hoy. Tras conocer el informe de los agentes que investigan el caso el juzgado de guardia acogerá el interrogatorio al reo y decidirá si ingresa en prisión o queda en libertad con cargos.

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La madre del ahora acusado (y pareja de la víctima) tuvo que ser trasladada a un centro de salud tras lo sucedido por una crisis nerviosa.