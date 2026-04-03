Las labores de búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Quintes inciden en las cercanías de su vivienda y la zona costera

Nueva jornada de búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Quintes desde la tarde del pasado miércoles. Este sábado, las labores de búsqueda incidieroon en las cercanías de su vivienda y la zona costera.

Tal y como informó la Guardia Civil, el dispositivo de búsqueda dio comienzo por la mañana y estuvo formado estas unidades:

Tte. Jefe Acctal Cía. Gijón

Helicóptero Cuco

Servicio marítimo

2 Greim (en cuco)

1 guía con perro

1 equipo drones

7 efectivos compañía de Gijón

Equipo PJ Gijón

2 equipo roca

Omap (PMA GC)

Bomberos principado

Protección Civil: 20 efectivos de Gijón y Villaviciosa

Unidad canina SEPA

Drones SEPA

Helicóptero

Cruz roja

PMA camión

Jefe zona Bomberos

Técnico Protección Civil

2 de Guardería medio ambiente

Tal y como explicaron desde la Guardia Civil, se incidirá en cercanías de la vivienda, que fue el último avistamiento del desaparecido, ya que caminaba con mucha dificultad, y la zona costera.

El alcalde de Villaviciosa, primero por la izquierda, en el puesto instalado para la búsqueda del hombre de Quintes. / .

Por otro lado, el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, explicó que "acabamos de acordar que desde mañana se harán desbroces de todo el entorno de la casa para descargar la hipótesis que en principio sería la más probable, y ello a pesar que se ha revisado toda la zona todos los días desde la desaparición".