Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Las labores de búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Quintes inciden en las cercanías de su vivienda y la zona costera

El varón, que tiene diversas dolencias, fue visto por última vez el pasado miércoles por la tarde

La búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Quintes incide en las cercanías de su vivienda y la zona costera

La búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Quintes incide en las cercanías de su vivienda y la zona costera

Guardia Civil

Julio Vivas

Julio Vivas

Nueva jornada de búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Quintes desde la tarde del pasado miércoles. Este sábado, las labores de búsqueda incidieroon en las cercanías de su vivienda y la zona costera.

Tal y como informó la Guardia Civil, el dispositivo de búsqueda dio comienzo por la mañana y estuvo formado estas unidades:

  • Tte. Jefe Acctal Cía. Gijón
  • Helicóptero Cuco
  • Servicio marítimo
  • 2 Greim (en cuco)
  • 1 guía con perro
  • 1 equipo drones
  • 7 efectivos compañía de Gijón
  • Equipo PJ Gijón
  • 2 equipo roca
  • Omap (PMA GC)
  • Bomberos principado
  • Protección Civil: 20 efectivos de Gijón y Villaviciosa
  • Unidad canina SEPA
  • Drones SEPA
  • Helicóptero
  • Cruz roja
  • PMA camión
  • Jefe zona Bomberos
  • Técnico Protección Civil
  • 2 de Guardería medio ambiente

Tal y como explicaron desde la Guardia Civil, se incidirá en cercanías de la vivienda, que fue el último avistamiento del desaparecido, ya que caminaba con mucha dificultad, y la zona costera.

Noticias relacionadas y más

El alcalde de Villaviciosa, primero por la izquierda, en el puesto instalado para la búsqueda del hombre de Quintes.

El alcalde de Villaviciosa, primero por la izquierda, en el puesto instalado para la búsqueda del hombre de Quintes. / .

Por otro lado, el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, explicó que "acabamos de acordar que desde mañana se harán desbroces de todo el entorno de la casa para descargar la hipótesis que en principio sería la más probable, y ello a pesar que se ha revisado toda la zona todos los días desde la desaparición".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
  2. Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
  4. Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  6. De ingeniera de minas a ganadera: el radical cambio de vida de María José Menéndez para poder conciliar vida laboral y familiar
  7. Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
  8. Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón

Todas las imágenes de la Semana Santa de Villaviciosa a través del objetivo de Vicente Alonso: así fueron las grandes procesiones de una de las citas más antiguas de Asturias

El coste oculto de la Inteligencia Artificial

El Resucitado pone fin a una Semana Santa multitudinaria en Villaviciosa: "Nunca vi tanta gente de fuera"

El Resucitado pone fin a una Semana Santa multitudinaria en Villaviciosa: "Nunca vi tanta gente de fuera"

Ramón Costales Morís, memoria eterna del azabache jurásico en Villaviciosa: "Conservó la línea de cómo trabajaba su padre"

Ramón Costales Morís, memoria eterna del azabache jurásico en Villaviciosa: "Conservó la línea de cómo trabajaba su padre"

El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse

El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse

La Fiscalía pide prisión para el joven que mató a la pareja de su madre en Villaviciosa: le atribuye por ahora un delito de homicidio

La Fiscalía pide prisión para el joven que mató a la pareja de su madre en Villaviciosa: le atribuye por ahora un delito de homicidio

La Soledad madruga para recorrer las calles de Villaviciosa: así fue la esperada procesión hasta la plaza del Crucero

La Soledad madruga para recorrer las calles de Villaviciosa: así fue la esperada procesión hasta la plaza del Crucero

Los aparcamientos que proyecta Villaviciosa en su Plan General: Tazones, playas de Merón y España, y hasta uno específico para camiones

Los aparcamientos que proyecta Villaviciosa en su Plan General: Tazones, playas de Merón y España, y hasta uno específico para camiones
Tracking Pixel Contents