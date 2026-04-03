Las labores de búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Quintes inciden en las cercanías de su vivienda y la zona costera
El varón, que tiene diversas dolencias, fue visto por última vez el pasado miércoles por la tarde
Nueva jornada de búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Quintes desde la tarde del pasado miércoles. Este sábado, las labores de búsqueda incidieroon en las cercanías de su vivienda y la zona costera.
Tal y como informó la Guardia Civil, el dispositivo de búsqueda dio comienzo por la mañana y estuvo formado estas unidades:
- Tte. Jefe Acctal Cía. Gijón
- Helicóptero Cuco
- Servicio marítimo
- 2 Greim (en cuco)
- 1 guía con perro
- 1 equipo drones
- 7 efectivos compañía de Gijón
- Equipo PJ Gijón
- 2 equipo roca
- Omap (PMA GC)
- Bomberos principado
- Protección Civil: 20 efectivos de Gijón y Villaviciosa
- Unidad canina SEPA
- Drones SEPA
- Helicóptero
- Cruz roja
- PMA camión
- Jefe zona Bomberos
- Técnico Protección Civil
- 2 de Guardería medio ambiente
Tal y como explicaron desde la Guardia Civil, se incidirá en cercanías de la vivienda, que fue el último avistamiento del desaparecido, ya que caminaba con mucha dificultad, y la zona costera.
Por otro lado, el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, explicó que "acabamos de acordar que desde mañana se harán desbroces de todo el entorno de la casa para descargar la hipótesis que en principio sería la más probable, y ello a pesar que se ha revisado toda la zona todos los días desde la desaparición".
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