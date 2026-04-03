Multitudinario Desenclavo en Villaviciosa, que siguió con devoción y un sobrecogedor silencio la procesión del Santo Entierro
El padre Roberto Gutiérrez fue el encargado de pronunciar el pregón en el Campo San Francisco
Villaviciosa volvió a vivir este viernes la jornada más intensa y emotiva de su Semana Santa, una tradición que se celebra de forma ininterrumpida desde 1668 y que está considerada la más antigua del Principado de Asturias, así como una de las más destacadas de España. Su relevancia histórica y cultural, ya reconocida como Fiesta de Interés Turístico del Principado, impulsa ahora la aspiración de obtener la declaración de Interés Turístico Nacional.
Niños
Vecinos, cofrades y visitantes llegados de distintos puntos de Asturias y de otras comunidades autónomas acompañaron dos de los actos más esperados: el Sermón del Desenclavo y la Procesión del Santo Entierro. El Viernes Santo es, sin duda, uno de los días que más público congrega en Villaviciosa, un logro que se debe al trabajo constante de la Cofradía Jesús de Nazareno, que cuenta actualmente con unos 1.800 cofrades y 17 pasos procesionales. Los niños tienen un papel especialmente destacado, ya que cinco de los pasos son portados por ellos vestidos de nazarenos. Las imágenes que protagonizan estos actos —Nazareno, Dolorosa, San Juan, Verónica, Flagelación y Coronación de Espinas— son piezas de gran calidad artística, talladas por algunos de los mejores imagineros de su época. Este año, además, se estrenaron las nuevas andas del Jesús Nazareno, obra del reconocido tallista zamorano José Antonio Pérez.
Celebración litúrgica
La jornada comenzó a las 12:30 horas en la iglesia parroquial con la celebración litúrgica de la Muerte del Señor, acompañada por el Coro Parroquial. Por la tarde, a las 17:00 horas, las Clarisas acogieron la misma ceremonia en un ambiente de profundo recogimiento. A las 19:00 horas, una multitud se congregó en el Campo de San Francisco para seguir el Sermón del Desenclavo, predicado por el padre Roberto Gutiérrez OCD, Arcipreste de Oviedo y Prior de los Carmelitas de Oviedo. Ante el público se dispusieron las tres imágenes protagonistas: el Cristo crucificado en el centro, flanqueado por San Juan y la Virgen Dolorosa. Los cofrades procedieron al desenclavo de la imagen del Cristo, que fue presentada ante su madre antes de ser depositada en el Santo Sepulcro, una urna de plata y cristal con más de un siglo de historia.
Momentos de gran intensidad que precedieron a la Procesión del Santo Entierro, que tuvo lugar a continuación por las calles de Villaviciosa, con el acompañamiento musical de la Coral Capilla de la Torre, la Banda de Música de Villaviciosa y la Banda de cornetas del Regimiento Príncipe Nº III.
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- De ingeniera de minas a ganadera: el radical cambio de vida de María José Menéndez para poder conciliar vida laboral y familiar
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón