Multitudinario Desenclavo en Villaviciosa, que siguió con devoción y un sobrecogedor silencio la procesión del Santo Entierro

Villaviciosa volvió a vivir este viernes la jornada más intensa y emotiva de su Semana Santa, una tradición que se celebra de forma ininterrumpida desde 1668 y que está considerada la más antigua del Principado de Asturias, así como una de las más destacadas de España. Su relevancia histórica y cultural, ya reconocida como Fiesta de Interés Turístico del Principado, impulsa ahora la aspiración de obtener la declaración de Interés Turístico Nacional.

Niños

Vecinos, cofrades y visitantes llegados de distintos puntos de Asturias y de otras comunidades autónomas acompañaron dos de los actos más esperados: el Sermón del Desenclavo y la Procesión del Santo Entierro. El Viernes Santo es, sin duda, uno de los días que más público congrega en Villaviciosa, un logro que se debe al trabajo constante de la Cofradía Jesús de Nazareno, que cuenta actualmente con unos 1.800 cofrades y 17 pasos procesionales. Los niños tienen un papel especialmente destacado, ya que cinco de los pasos son portados por ellos vestidos de nazarenos. Las imágenes que protagonizan estos actos —Nazareno, Dolorosa, San Juan, Verónica, Flagelación y Coronación de Espinas— son piezas de gran calidad artística, talladas por algunos de los mejores imagineros de su época. Este año, además, se estrenaron las nuevas andas del Jesús Nazareno, obra del reconocido tallista zamorano José Antonio Pérez.

Celebración litúrgica

La jornada comenzó a las 12:30 horas en la iglesia parroquial con la celebración litúrgica de la Muerte del Señor, acompañada por el Coro Parroquial. Por la tarde, a las 17:00 horas, las Clarisas acogieron la misma ceremonia en un ambiente de profundo recogimiento. A las 19:00 horas, una multitud se congregó en el Campo de San Francisco para seguir el Sermón del Desenclavo, predicado por el padre Roberto Gutiérrez OCD, Arcipreste de Oviedo y Prior de los Carmelitas de Oviedo. Ante el público se dispusieron las tres imágenes protagonistas: el Cristo crucificado en el centro, flanqueado por San Juan y la Virgen Dolorosa. Los cofrades procedieron al desenclavo de la imagen del Cristo, que fue presentada ante su madre antes de ser depositada en el Santo Sepulcro, una urna de plata y cristal con más de un siglo de historia.

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Momentos de gran intensidad que precedieron a la Procesión del Santo Entierro, que tuvo lugar a continuación por las calles de Villaviciosa, con el acompañamiento musical de la Coral Capilla de la Torre, la Banda de Música de Villaviciosa y la Banda de cornetas del Regimiento Príncipe Nº III.