Villaviciosa, de puesto en puesto: la plaza de abastos acoge la feria de artesanía y agroalimentación

Villaviciosa disfruta hasta el domingo de una nueva edición de la Feria de Artesanía y Agroalimentación de Semana Santa, una cita ya consolidada que reúne en el centro de la villa a artesanos y productores locales coincidiendo con uno de los periodos festivos con mayor afluencia de visitantes.

Instalada en la plaza de abastos, la feria ofrece durante estas jornadas una variada muestra de trabajos de artesanía tradicional, con propuestas en cerámica, madera, textil, vidrio o joyería, junto a una cuidada selección de productos agroalimentarios de proximidad elaborados por productores locales y regionales.

El evento mantiene su actividad en horario de 11.00 a 20.00 horas hasta el sábado, mientras que el domingo la clausura será a las 14.30 horas.

Cercanía

La iniciativa tiene como objetivo fomentar el consumo de cercanía y dar visibilidad al trabajo de artesanos y pequeñas empresas del sector agroalimentario, al tiempo que se convierte en un atractivo añadido para vecinos y visitantes durante las celebraciones de Semana Santa.

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Con esta feria, el municipio refuerza su apuesta por la promoción de los productos tradicionales y por dinamizar la actividad comercial y turística, ofreciendo un espacio de encuentro entre creadores, productores y público en pleno corazón de la localidad.