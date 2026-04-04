Los aparcamientos que proyecta Villaviciosa en su Plan General: Tazones, playas de Merón y España, y hasta uno específico para camiones

El Plan General de Ordenación (PGO) de Villaviciosa, que acaba de recibir aprobación inicial, incorpora una estrategia específica para mejorar la dotación de aparcamientos en el concejo, con el objetivo de responder a la demanda existente, especialmente en zonas turísticas y áreas de crecimiento urbano.

En primer lugar, se prevé la creación de nuevos espacios de estacionamiento en las playas de España y Merón, mediante el desarrollo de los denominados Parques-Playa, contemplados en los instrumentos de ordenación territorial como el POLA-PESC. Esta actuación busca ordenar el acceso rodado a la costa y minimizar el impacto ambiental, concentrando el aparcamiento en zonas adecuadamente planificadas.

Asimismo, el plan propone la habilitación de dos nuevos aparcamientos en Tazones, concretamente en El Catalín y Les Mestes. Estas infraestructuras pretenden mejorar la accesibilidad a este núcleo turístico, reduciendo la presión de vehículos en su espacio urbano tradicional, caracterizado por calles estrechas y limitaciones de estacionamiento.

Por otro lado, se contempla la creación de un aparcamiento específico para camiones en el sector de suelo urbanizable sectorizado de Casa Blanca. Esta medida responde a la necesidad de ordenar el estacionamiento de vehículos pesados, evitando su presencia en zonas residenciales y mejorando la funcionalidad del viario urbano.

Finalmente, el PGO prevé la implantación de nuevos aparcamientos en los sectores de suelo urbanizable sectorizado que configuran la futura fachada este de la Villa. Estos aparcamientos estarán vinculados al desarrollo de las carreteras AS-255, AS-332 y AS-330, integrándose en la planificación de nuevas áreas urbanas y contribuyendo a una mejor organización del tráfico.

Mejoras en el casco urbano

Como complemento a la planificación de aparcamientos, el PGO incorpora medidas destinadas a mejorar la circulación en el casco urbano. En este sentido, se plantea reducir el tránsito de vehículos por el centro de la Villa, especialmente el de camiones vinculados a la actividad forestal.

Para ello, se propone la creación de una vía de conexión entre las tres carreteras regionales que confluyen en el sureste del núcleo urbano. Esta nueva infraestructura permitirá desviar el tráfico de paso fuera del centro, mejorando la seguridad y la calidad urbana.

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Asimismo, se prevén actuaciones específicas en las travesías, tanto en la principal (N-632) como en las de los núcleos rurales, incorporando medidas de calmado de tráfico, mejora de la seguridad vial y aumento de la accesibilidad para peatones.