La Fiscalía pide prisión para el joven que mató a la pareja de su madre en Villaviciosa: le atribuye por ahora un delito de homicidio

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villaviciosa, plaza n° 1, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del joven detenido por la muerte de un hombre, pareja de su madre, en la capital maliaya la madrugada del pasado viernes.

El Ministerio Fiscal solicitó la medida cautelar dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse al detenido y al entender que existe riesgo de fuga y riesgo de reiteración delictiva.

Sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, el Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio. Otros posibles delitos atribuibles al detenido se concretarán, en su caso, a lo largo de la instrucción judicial.

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El acusado ya había confesado ser el autor de los hechos en cuanto la Policía local acudió al lugar de los hechos tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA apenas unas horas después del suceso. El joven entregó incluso el arma homicida, que llevaba entre sus ropas.