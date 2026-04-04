La Soledad madruga para recorrer las calles de Villaviciosa: así fue la esperada procesión hasta la plaza del Crucero

Villaviciosa celebró este Sábado Santo uno de los actos más característicos de su Semana Santa: la Procesión de la Soledad. Una cita que, pese a su sencillez, destaca por su especial belleza y por el ambiente de recogimiento que la acompaña cada año.

La procesión, de las más madrugadoras del calendario litúrgico local, partió a las 8.30 horas de la iglesia parroquial, con las imágenes de la Santa Vera Cruz, San Juan y la Virgen Dolorosa como protagonistas. Previamente, a las 8.00 horas, se había rezado en el templo el Rosario de la Soledad.

Decenas de cofrades, vecinos y devotos de la Semana Santa maliayesa acompañaron el recorrido por las calles centrales de la Villa hasta la plaza del Crucero, en la calle del Sol. Allí, como es tradición, la Coral Capilla de la Torre interpretó el “Stabat Mater”, uno de los momentos más esperados de la procesión, con todos los pasos en paralelo.

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Las procesiones de la Semana Santa en Villaviciosa culminarán este Domingo de Pascua, con la Procesión del Resucitado con María, que dará comienzo a las 11.45 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda Gaites El Gaitero de Villaviciosa y del Coro Parroquial.