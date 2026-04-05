Ramón Costales Morís, memoria eterna del azabache jurásico en Villaviciosa: "Conservó la línea de cómo trabajaba su padre"

Una jornada de recuerdo y tradición. Así fue el homenaje al artesano del azabache Ramón Costales Morís, fallecido el año pasado, en el marco de la XII edición del Certamen de Azabachería "Eliseo Nicolás y María Pérez" que acogió Villaviciosa durante la Semana Santa y fue clausurado este sábado con este bonito y entrañable acto para rendir tributo a una de las personas que han conservado la tradición y técnica del azabache jurásico del concejo.

"A raíz del fallecimiento de su padre, Néstor Costales, que era maestro azabachero, le acabó dando clase mi madre, María Pérez, quien le enseñó los procesos más modernos para trabajar el azabache, aunque acabó utilizando los procesos que había visto en casa, conservó la línea de cómo trabajaba su padre", explicó Ángel Pérez, presidente de la Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa.

Pérez destacó asimismo que la familia Costales es muy importante en la historia de esta artesanía única y tras glosar al homenajeado, entregaron un cuadro con un diploma honorífico a su familia. Lo recogieron sus hijas, Lorena y Yolanda Costales, quienes estuvieron acompañadas por su madre y viuda de Costales, María Esther Alonso.

Ambas agradecieron con mucha emoción el reconocimiento dado a su padre por haber preservado el oficio y haber continuado el legado familiar vinculado al azabache. También intervino el alcalde, Alejandro Vega. El certamen, que vivió su última jornada, cerró la presente edición con la conferencia "Origen y formación del azabache asturiano", a cargo del catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo, Tomás Emilio Díaz, coordinador del estudio sobre el azabache del grupo "Leño Fósil".

El Certamen de Azabachería "Eliseo Nicolás y María Pérez" es la única actividad cultural de sus características y sin ánimo comercial, que se realiza en torno al azabache a nivel nacional y está consolidado como un evento de gran relevancia por su calidad didáctica y cultural. Está organizado por la Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa, con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa.

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Este año, el certamen ha sumado a su título el nombre de la artesana María Pérez, también fallecida el año pasado, quien fue su principal impulsora y una de las mayores defensoras del azabache de origen jurásico del concejo, así como de la tramitación de la protección necesaria tanto para el Azabache como para la Cultura Azabachera. "Al faltar ella, quería continuar dando impulso a este certamen, que el azabache se valore por encima de lignitos y otras falsificaciones", apuntó Ángel Pérez.