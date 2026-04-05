El Resucitado pone fin a una Semana Santa multitudinaria en Villaviciosa: "Nunca vi tanta gente de fuera"

"Ha sido muy bonito y emocionante, sobre todo cuando le cayó el manto y también el silencio que había. Ha sido impresionante", dijo la turista extremeña Belén Blasco tras vivir este domingo la procesión de El Resucitado de Villaviciosa, en la que la imagen del Cristo se encuentra con la Virgen de la Paz en la plaza Carlos I. Es un momento único y conmovedor de la centenaria Semana Santa maliayesa, al que siguió la Misa Pascual en la iglesia parroquial, acto con el que la Cofradía de Jesús Nazareno puso fin a los actos de Pasión y Muerte de Jesucristo.

"Es un día muy importante, para los cristianos es el primer día del año", celebró el párroco, Celestino Riesgo. "Muere la oscuridad y vive la luz, hoy (por este domingo) comienza el ciclo Pascual con el encendido del cirio de la Resurrección hasta Pentecostés, a partir de entonces solo se enciende en los oficios de vida: los bautismos y los funerales", explicó antes del inicio de la procesión.

Las imágenes partieron a la vez. El Resucitado salió desde la iglesia parroquial acompañado por la Banda de Gaitas de Villaviciosa y la Virgen de la Paz lo hizo desde el templo de Santa María de La Oliva. Ambas imágenes fueron acompañadas por una multitud que se congregó en la plaza Carlos I, donde no cabía ni un alfiler con personas subidas por todas partes y muchos disfrutando del paso desde las ventanas.

Multitudinaria procesión de El Resucitado en Villaviciosa, en imágenes / Sara Arias

La Virgen de La Paz esperaba al Resucitado en un punto que hace esquina con la calle del Agua, y su llegada la anunciaron las gaitas, tambores y bombos desfilando por la calle del Sol. El silencio era total, solo roto por la música y el crujir de la madera de los pasos. Una vez frente a frente, el manto negro cayó de los hombros de la imagen mariana en un emotivo momento de Encuentro que anunció la resurrección de Cristo.

"Nos ha parecido muy interesante, además hemos pillado sitio y ha estado muy bonito. Veníamos de ver cómo bailaban los 'sanjuaninos' de Avilés y en Villaviciosa también está muy bien la Semana Santa", señaló Iker Díaz, turista de Bilbao. También llegada desde Castilla y León estaba la familia de Susana Artero disfrutando de la procesión: "Nos ha encantado y nos ha recordado el ambiente de las procesiones castellanas, que son más recogidas", apuntó.

Había muchos visitantes en la procesión de El Resucitado, algo que también advirtieron los fieles habituales de la Pasión maliayesa, como Severino González, sorprendido con la masiva afluencia. "Nunca vi tanta gente de fuera, no solo hoy sino toda la Semana Santa y, además, gente de todas las partes de España. Normal, es digna de ver y el Encuentro, eso es increíble", sentenció González mientras apuraba el paso para asistir a la Misa Pascual.

Las imágenes entraron juntas en el templo parroquial y se ubicaron en los laterales del altar con el sacerdote presidiendo el oficio. Dentro de la iglesia no cabía más gente, por lo que los fieles se aglutinaron en el exterior de las dependencias parroquiales. Allí estaba Jorge Fernández, cofrade de 8 años que este domingo se estrenó portando por primera vez un cirio en la procesión. "Me gustó mucho", reconoció con timidez.

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El pequeño cofrade y muchos otros niños siguieron los actos de Pasión de Villaviciosa junto a sus familias, cogiendo el testigo para seguir dando continuidad a una centenaria Semana Santa y de las más relevantes del norte de España.