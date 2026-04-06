Todas las imágenes de la Semana Santa de Villaviciosa a través del objetivo de Vicente Alonso: así fueron las grandes procesiones de una de las citas más antiguas de Asturias

La Semana Santa de Villaviciosa es una de las más antiguas de Asturias, pues suma más de 350 años de historia: viene celebrándose desde el año 1668. Declarada de Interés Turístico Regional quiere obtener este reconocimiento con carácter nacional, tal y como anunció en esta edición el alcalde, Alejandro Vega. No faltan motivos para ello: se trata de una tradición que se ha ido transmitiendo de generación y generación y que es hoy una de las más relevantes del norte de España.

La calidad artística de los pasos que procesionan así como el valor cultural que tienen estas celebraciones locales es muy destacada y el Miércoles y Viernes Santo son los momentos culminantes, cuando tiene lugar el Desenclavo y el Encuentro. También la procesión de La Soledad, en Sábado Santo, es digna de ver y uno de los actos de gran belleza de los que se puede disfrutar en el marco del excepcional casco histórico de Villaviciosa.

"Sentimiento heredado de nuestros mayores"

Todas estas emblemáticas procesiones han sido captadas por la cámara de Vicente Alonso, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA y gran conocedor de Villaviciosa, que atesora miles de imágenes de la vida cotidiana en el municipio.

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Las tres grandes procesiones que se pueden ver en la galería que acompaña a estas líneas recogen el fervor local que congrega a cientos de vecinos en las calles y atrae a una multitud de visitantes, la expresión de "sentimiento heredado de nuestros mayores", en palabras del Mayordomo de la Cofradía de Jesús Nazareno, Nicolás Rodríguez Martín, sobre la conmemoración en Villaviciosa de los insignes misterios de la Pasión y Muerte de Jesús de Nazaret.