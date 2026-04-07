Rozaes celebró las fiestas de Santumedero, fechas de "cultura y tradición que se viven con cariño especial, en las que la gente lo da todo"

La parroquia de Rozaes (Villaviciosa) puso el broche final a las fiestas de Santumedero con una jornada marcada por la tradición, la música y la participación vecinal. Así, en un Lunes de Pascua se celebró la misa solemne en honor al santo, uno de los actos más esperados del programa, que reunió a numerosos vecinos y visitantes en un ambiente de devoción y convivencia.

Tras la ceremonia religiosa oficiada por el párroco Enrique Viesca y cantada por Cyntia Zebaze y Carlos Antón, tuvo lugar la tradicional subida del ramo, acompañada por gaita y tambor, un momento especialmente emotivo que volvió a poner en valor el arraigo cultural de esta celebración en la que destacaron pequeños y mayores vestidos de asturianos. La mañana concluyó con una animada sesión vermú, amenizada por el dúo Héctor y José, que llenó la plaza de música y buen ambiente hasta bien entrado el mediodía.

“Santumedero son tres días de cultura, tradición y fiesta que aquí se viven con un cariño especial. La gente de Rozaes lo da todo por las fiestas, que salen adelante gracias a la colaboración de todos. Los vecinos dan para el ramu, participan en la subasta y trabajan para ayudar todo cuanto pueden. Cada año se nota más la unión vecinal. Es una celebración que sentimos muy nuestra y que disfrutamos desde el primer día hasta el último”, señalaban Eva Solares y Tuxa Olaya, junto a otros miembros de la Asociación de Vecinos mientras disfrutaban del vermú.

Muy contentas se encontraban en la fiesta un grupo de diez amigas de Peón que llegaron tras caminar 10 kilómetros. "Es una tradición que hacemos desde hace 3 años, y venimos ofrecidas a Santumedero, un santo al que tenemos mucha fe”, manifestaban mientras se hacían una foto junto al párroco Enrique Viesca, quien además les mostraba el Santo que había restaurado personalmente en las últimas semanas.

Un fin de semana lleno de actividades

Los actos de este lunes cerraron un fin de semana festivo que comenzó el sábado 4 de abril con el XXVII Cross para niños y jóvenes, seguido de la entrega de premios de esta cita y también del XXXI Concurso de Pintura. La jornada concluyó con una concurrida romería y verbena, en la que actuaron "Dúo Clarín" y "Reconkista", atrayendo a público de toda la comarca.

Por otro lado, el pasado domingo, los socios recibieron el tradicional bollu preñau, acompañado de una sesión de canciones de chigre a cargo de la Tertulia Peña Careses, en un ambiente distendido que incluyó pincheo abierto para todos los asistentes.

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Las fiestas fueron organizadas por la Asociación de Vecinos de Rozaes, con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y la Fundación Caja Rural de Gijón, que un año más hicieron posible el desarrollo de un programa variado y con una amplia implicación vecinal.