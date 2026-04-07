"Tazones en miniatura" luce renovada y ya prepara las visitas para el verano tras recibir cientos de turistas en Semana Santa

Tazones siempre tiene atractivo para los turistas. Es uno de los lugares más visitados y, además, una vez recorrido hay la posibilidad de conocer su maqueta en miniatura. Esta propuesta, que reúne el trabajo del artesano Rafael Fernández Cuervo, lució esta Semana Santa renovado, con 30 nuevas figuras. Y volvió a ser uno de los puntos de la localidad marinera de Villaviciosa por la que pasaron cientos de personas, con grupos procedentes de lugares como Valencia, Sevilla, Cuenca, Navarra, Ciudad Real, Madrid o Logroño, entre otros.

Bajo el título “Tazones en Miniatura. Tazones, pieza a pieza”, esta popular maqueta invita a descubrir la esencia del puerto a través de un recorrido artesanal que rinde homenaje a la historia, la tradición y la vida cotidiana del pueblo pesquero. Elaborada íntegramente a mano y a partir de porexpán, ocupa cerca de 40 metros cuadrados y reúne más de 300 figuras, alrededor de 150 casas tradicionales con sus balconeras y fachadas coloridas, además de alcanzar la impresionante suma de 16.000 tejas colocadas una a una.

El visitante puede reconocer los principales rincones del puerto: las estrechas calles, la rula, el muelle, los montes, la playa, el Cantábrico, los acantilados e incluso las icnitas de dinosaurio. No falta tampoco la capilla de San Roque, destruida en 1936 durante la Guerra Civil y hoy convertida en mirador.

Detalle de la maqueta. / Vicente Alonso

Uno de los aspectos más llamativos es la recreación de los barrios de San Miguel y San Roque, con iluminación interior y exterior en las viviendas y escenas que muestran la vida de los vecinos, pescaderas, marineros y personajes populares. La obra incorpora además pequeños dioramas en movimiento, como una grúa que sube y baja o embarcaciones que simulan la actividad pesquera.

La muestra, de acceso libre, ya pudo disfrutarse durante los días de Semana Santa con una gran afluencia, y continuará abierta a través de visitas para grupos. Además, ya están organizando las visitas de la temporada de verano.

"Le he dedicado muchas horas"

“Pasa y asómate a nuestro pueblo en miniatura”, invita el cartel oficial de la exposición, que resume el espíritu del proyecto, un homenaje a la memoria y a la identidad marinera de Tazones. Fernández Cuervo, vinculado familiarmente a Tazones y que pasa largas temporadas en la localidad desde su jubilación, explica que esta afición comenzó hace casi una década. “He dedicado muchísimas horas a esta maqueta. Quería representar el Tazones que llevo dentro, el que conocí hace años y el que sigo disfrutando cada año. Estoy muy agradecido a los vecinos que me ayudaron en distintos momentos”, señala.

El autor reconoce que el proyecto fue creciendo sin darse cuenta: “Empecé haciendo un par de casas para entretenerme y, cuando quise darme cuenta, ya estaba levantando medio pueblo. Cada pieza tiene una historia y muchas están inspiradas en recuerdos familiares”, comenta mientras muestra algunos de los detalles más minuciosos.

La exposición incluye también escenas dedicadas a la pesca de la ballena, actividad histórica del puerto entre los siglos XVI y XVII, así como representaciones de la pesca artesanal actual: bugre, andaricas, pulpo o pescado de roca. Todo ello convierte la maqueta en un recorrido vivo por la memoria marinera del pueblo.

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Fernández Cuervo destaca que su intención no era solo reproducir edificios, sino capturar la identidad del lugar: “Mi objetivo era que quien mire la maqueta sienta que está paseando por Tazones. Si alguien reconoce su casa, su calle o un momento de su infancia, entonces el trabajo ha merecido la pena”, afirma.