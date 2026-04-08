Abril de cultura en Villaviciosa, con teatro, conciertos y danza hasta finales de mes

Abril intenso en el ámbito cultural de Villaviciosa, con una oferta que incluye danza, teatro, conciertos y añade el atractivo de una propuesta que atrae multitudes, el Gran Capítulo de la Cofradía de Amigos de les Fabes, que se desarrollará el 25 de abril. El alcalde maliayés, Alejandro Vega, y la edil de Cultura, Reyes Ugalde, dieron cuenta este martes de la programación que acogerá el municipio en lo que resta de mes y destacaron los buenos datos de público el año pasado y en este primer trimestre del año, lo que tiene "un impacto directo en el sector servicios, como la hostelería y el comercio".

La primera de las actividades reseñables es la que ofrecerá Estrella García, que actúa con su compañía Zig-Zag Danza el 12 de abril, a las 19.30 horas, en el Teatro Riera. Su producción “Postales Rotas” obtuvo el Premio Jovellanos a la Producción Escénica y, tras su estreno, arrasó en los Premios Oh! 2024 con cuatro galardones. Las entradas son gratuitas en taquilla desde una hora antes de la función, hasta completar aforo o inicio del espectáculo.

El Teatro Riera será también sede cultural de las XXXII Xornaes de les Fabes, con el Gran Capítulo de la Cofradía de Amigos de les Fabes, el sábado 25 de abril. El acto es abierto al público hasta completar aforo. El domingo, 26 de abril, habrá concierto de Fran Juesas, a las 19.00 horas. La cita, en el marco del Circuito de Música del Principado de Asturias, es con entrada gratuita, que se coge en la taquilla del teatro desde una hora antes de inicio del concierto, hasta llenar las plazas del equipamiento.

El jueves 30 de abril se celebrará, el Festival de Teatro infantil ¡ACUTO!, que alzará el telón de su undécima edición con el espectáculo "Cuentos, risas y rock and roll", a cargo de Concedeclown. Será la primera función de las tres que componen el programa del festival.

El gobierno municipal destacó que el Riera presentó en 2025 "sus mejores cifras de asistencia, con 14.981 espectadores", lo que supone un 9 por ciento más respecto a 2024. La programación anual sumó 120 días de actividad, con funciones de teatro, proyecciones de cine, programación musical, actos institucionales, actividades socioculturales, festivales escolares, ensayos y pruebas técnicas.

El Alcalde destacó “la apuesta cultural del gobierno local" y resaltó “la colaboración con asociaciones locales culturales, musicales y deportivas”. Incidió en “que la cultura en Villaviciosa es inversión, y por ello es importante mantener la apuesta en los presupuestos municipales”.

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Aprovechó la ocasión para señalar que los presupuestos del Ayuntamiento de Villaviciosa "volvieron a incrementarse en el apartado de promoción cultural el año pasado, y fueron aprobados con el apoyo del PSOE y el voto en contra del PP y la concejal no adscrita". "El objetivo es seguir trabajando por una agenda cultural de calidad, que sirva, como ya viene haciendo, de impulso económico y suma de valor en el conjunto de servicios que ofrece Villaviciosa a la población", concluyó.