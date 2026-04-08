La Confederación Hidrográfica del Cantábrico organiza una ruta ambiental gratuita en torno al río Linares de Villaviciosa

Villaviciosa es el concejo que ha elegido la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para acoger en Asturias la actividad de sensibilización ambiental "Los ríos, mucho más que agua", que tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril. Se trata de una ruta guiada gratuita en torno al río Linares que está dirigida a todos los públicos con un enfoque divulgativo y participativo.

En concreto, el recorrido seguirá un itinerario de aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia, que comenzará a las 10.00 horas. Es una caminata de poca dificultad y la salida tendrá una duración de tres horas.

El trayecto estará guiado en todo momento por personal especializado que explicará la vida y dinámicas de los ríos, su biodiversidad, los servicios ecosistémicos que proporcionan y la importancia de su conservación.

La actividad es gratuita y cuenta con plazas limitadas por lo que es imprescindible la inscripción previa a través del correo electrónico educacion.ambiental@chcantabrico.es . La Confederación Hidrográfica del Cantábrico precisa asimismo que aunque la dificultad del recorrido es baja, los senderos no están adaptados para personas con movilidad reducida. También se recomienda a las personas participantes acudir con calzado cómodo, agua, gorra y protección solar para disfrutar plenamente de la actividad.

Con esta iniciativa, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico pretende reforzar su compromiso con la educación ambiental y la implicación de la ciudadanía en la protección de los ríos. La salida se enmarca en el programa de sensibilización ambiental del ente, destinado a acercar a la ciudadanía el valor ecológico, social y cultural de los ecosistemas acuáticos, fomentar su reconocimiento y conservación, y promover actitudes responsables en relación con su uso.

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"Los ríos, mucho más que agua" también se desarrollará en la vecina comunidad de Cantabria. Allí visitarán el río Pas en Puente Viesgo.