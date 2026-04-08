Un merendero asturiano y tres restaurantes de fuera de la región se cuelan en la final de "La Mejor Fabada del Mundo 2026"

Quedan menos de dos semanas para conocer qué restaurante elabora la mejor fabada del mundo. El concurso gastranómico, que este año alcanza su edición número dieciséis, dio a conocer este martes los 23 restaurantes que competirán el próximo martes 21 de abril en Villaviciosa por alzarse con el presitigioso título de "La Mejor Fabada del Mundo 2026". En la gran final estarán sobre todo establecimientos regionales, con un merendero entre ellos, pero también alguno de fuera de la región. En concreto, de Madrid, Murcia y Granada.

Entre una mayoría asturiana, destacan Sidrería Arturo (Madrid), Casa Menéndez (Águilas, Murcia) y Sabores de Patry (Granada). Estas y las viente fabadas restantes han sido seleccionadas por un jurado misterioso que ha visitado los establecimientos, repartidos por todo el país, para elegir a los mejores. El sabor, el aroma, la calidad de la faba y el compango o la estética son algunos de los puntos calificados para realizar esa primera criba.

Muchas estrellas Michelin en el jurado

Para la gran final, el concurso de “La Mejor Fabada del Mundo” contará con un jurado de primer nivel, compuesto por Esther Manzano (Casa Marcial, 3 Estrellas Michelin), Pedro Morán (Casa Gerardo, 1 Estrella Michelin), Isaac Loya (Real Balneario de Salinas, 1 Estrella Michelin), José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu, 1 Estrella Michelin), Luis Alberto Martínez (Casa Fermín) y Gregorio García (Oleum), o los expertos Juan Antonio Duyos, Marcos Grana (Director de Área Asturias de Makro) y David Fernández-Prada (Gustatio).

Los finalistas asturianos

La lista del resto de finalistas son: Casa Eladia (Villaviciosa), Casa Morán (Collanzo, Aller), Casa Pedro Parres (San Juan de Parres), Chigre Tresali (Villaviciosa), Del Alba (Avilés), El Dólar (Oviedo), El Rincón de Adi (Oviedo), La Casona de la Montaña (Oviedo), La Consistorial (Mieres), La Llosa (Oles, Villaviciosa), La Montera Picona (Gijón), La Raíz 15 (Siero), La Sauceda (Buelles, Peñamellera Baja), La Tabernilla de Oviedo (Oviedo), Merendero de Covadonga (Covadonga), Mesón Sidrería Arturo (Madrid), Michem (Villabona, Llanera), Restaurante Cubia (Oviedo), Río Astur (Gijón), Sidrería Bedriñana (Villaviciosa) y Sidrería Prida (Nava).

Casa Morán, en Collanzo, elabora la mejor fabada del mundo. / A. Velasco

Casa Morán ganó en 2025

El año pasado el ganador fue Casa Morán, de Aller, que también participa en esta edición. En 2025 hicieron doblete, ya que también se llevaron el premio al mejor compango. Y ese es precisamente uno de los secretos de la mejor elaboración de fabada del planeta: "Un buen compango, mimo y dejar que les fabes cuezan, no meneales".

El concurso "La Mejor Fabada del Mundo", con más de tres lustros de trayectoria a sus espaldas, está organizado por el Ayuntamiento de Villaviciosa y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, y cuenta con el patrocinio de Makro, Embutidos Naveda, Grupo El Gaitero, Tierrina Vaqueira, la IGP Faba de Asturias, la viceconsejería de Turismo del Principado de Asturias y la web de reservas Restaurantic.