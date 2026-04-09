"Abril literario", programa de Villaviciosa por el Día del Libro, con actividades en la biblioteca municipal, el Ateneo y la Casa de los Hevia

Villaviciosa presenta su programa "Abril literario" con diversas actividades para conmemorar el Día del Libro. Aunque la efeméride se festeja el día 23, hay programadas propuestas durante varias fechas de este mes. Así, Mar Rojo Teatro ofrecerá este sábado, 11 de abril, a las 19.00 horas, una lectura dramatizada a partir de la novela "Atlas de geografía humana", de Almudena Grandes, "una obra coral que explora la identidad femenina, el paso del tiempo y la búsqueda de sentido en medio de las contradicciones cotidianas".

Mientras, la biblioteca municipal será sede de sesiones para público infantil los viernes 17 y 24 de abril, a las a 17.30 horas. El 17 la Asociación Raitana ofrecerá un Cuentacuentos con el título “Un mundo diverso” y el 24 "Pintar Pintar Editorial" dirige su actividad a público a partir de 5 años (acompañado por persona adulta). El miércoles 22, a las 18.00 horas, se presenta en el salón de actos del Ateneo “Fabada. Historia y simbolismo de un icono asturiano”, una obra que "constituye un novedoso proyecto editorial, muy original, de La Fabriquina". No es un libro de recetas ni de gastronomía, sino un trabajo que propone un recorrido único por la historia del plato asturiano.

El mismo espacio del Ateneo será sede en la mañana del jueves 23, a las 12.00 horas, de la lectura del cuento rimado “Los Zarapayeiros y el misterio de las manzanas", historia que transcurre en el concejo de Villaviciosa y en la que han colaborado activamente usuarios del Centro Rural de Apoyo Diurno de Venta les Ranes con el objetivo, entre otros, "de empoderar a las personas mayores como verdaderos agentes de transmisión de cultura, sabiduría y tradición".

Por último, el 28 de abril, a las 19.00 horas, la Casa los Hevia acogerá “Caleyos de la memoria”, un "alcuentru col traductor Henrique Facuriella".

Noticias relacionadas

El programa está organizado por el Ayuntamiento de Villaviciosa en colaboración con Asturies Cultura en rede.