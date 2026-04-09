Cartas anónimas en Villaviciosa para reavivar el hábito de escribirlas y recibirlas: "Es un gesto por las formas de relación más humanas y reposadas"

El "espacio cultural Karelia", en Villaviciosa será escenario este sábado, 11 de abril, de la presentación de “Misiva”, una iniciativa que apuesta por recuperar la escritura epistolar como forma de comunicación íntima y creativa. El acto tendrá lugar en el local Karelia, en la calle José Blanco Moreno 14, frente a la iglesia parroquial de Santa María, tras el concierto de violín previsto para las 12.30 horas.

“Misiva” nace con el objetivo de reavivar el hábito de escribir y recibir cartas, un gesto pausado que invita a la reflexión y al vínculo personal en un contexto dominado por la inmediatez digital. La propuesta se articula a través de un sistema de intercambio anónimo: cada participante podrá depositar una carta en un buzón y recoger otra, generando así un flujo continuo de mensajes y emociones compartidas.

Durante la presentación se explicará el funcionamiento de esta dinámica, así como las normas básicas para participar, entre ellas el anonimato de los textos y la recomendación de mantener un tono positivo que favorezca la conexión entre desconocidos a través de la palabra escrita.

Karelia, impulsado por Carolina Pereyra Vargas, se define "como un espacio que combina arte, artesanía y una cuidada selección de tés de distintas procedencias". Desde su apertura, ha ido consolidándose como un punto de encuentro para pequeñas actividades culturales, conciertos y propuestas creativas en un ambiente cercano e íntimo.

“Con ‘Misiva’ queremos ofrecer un pequeño refugio frente al ritmo acelerado del día a día, un espacio donde las palabras vuelvan a tener tiempo y sentido, y donde personas que no se conocen puedan encontrarse a través de algo tan sencillo como una carta”, explica Carolina Pereyra Vargas, promotora de la iniciativa, que cuenta con la colaboración del profesor jubilado de Lengua Castellana y Literatura del IES Villaviciosa, Paco Ayala.

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Con iniciativas como esta, este espacio refuerza su apuesta por fomentar "formas de relación más humanas y reposadas, recuperando el valor de lo manual y del intercambio personal más allá de las pantallas".