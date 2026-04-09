Cuatro restaurantes de Villaviciosa llegan a la final de "La Mejor Fabada del Mundo" y competirán por el título el 21 de abril
Casa Eladia, Chigre Tresali, La Llosa y Sidrería Bedriñana forman parte del grupo de 23 establecimientos seleccionados
P. T.
Cuatro restaurantes maliayeses son finalistas del concurso “La Mejor Fabada del Mundo”, que este año alcanza su edición número dieciséis. Se trata de Casa Eladia, Chigre Tresali, La Llosa, y Sidrería Bedriñana. Forman parte del selecto grupo de 23 establecimientos que competirán por el título el próximo martes 21 de abril en Villaviciosa. En esta gran final se verán las caras restaurantes procedentes de Asturias, Madrid, Murcia o Granada.
Las elaboraciones seleccionadas se han elegido por parte de un jurado misterioso que ha visitado los establecimientos, repartidos por todo el país, para elegir a los mejores. "El sabor, el aroma, la calidad de la faba y el compango o la estética son algunos de los puntos calificados para realizar esa primera criba", destaca la organización, integrada por el Ayuntamiento de Villaviciosa y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio.
En la gran final, como es habitual, habrá un jurado de excepción, formado por los cocineros Esther Manzano, Pedro Morán, Isaac Loya, José Antonio Campoviejo, Luis Alberto Martínez, y Gregorio García.
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