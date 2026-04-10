Los pabellones de sidra champagne asturiana son arte de la publicidad: "Hace más de un siglo supieron venderse muy bien"

Una charla sobre la publicidad y los pabellones de sidra champagne asturiana en las exposiciones regionales de hace un siglo abrió en el Ateneo de Villaviciosa un mes de abril en el que los libros serán protagonistas en el concejo maliayés, con especial hincapié en la creación literaria. La historiadora Lúa Woodward Castro protagonizó este jueves el primer encuentro, en el que presentó el cuaderno número 6 de la cátedra de la Sidra de Asturias, titulado “Tradición y publicidad: los pabellones de Sidra Champagne asturiana en las exposiciones regionales (1875-1936)”.

“La intención era analizar estas representaciones artísticas, que son los pabellones, que estaban todavía investigados de forma muy secundaria y sustancial. Siempre habían formado parte de otras obras más generales, pero nunca habían sido el elemento protagonista”, comenta Woodward, que estuvo acompañada en la charla por Verónica Cañal, directora del Área de Cátedras, Luis Benito García Álvarez, director de la Cátedra de la Sidra de Asturias, y Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa.

Tras una conversación entre Lúa Woodward y Luis Benito García decidieron que los pabellones de la sidra champagne asturiana tenían suficiente contenido para ser motivo principal de un libro. Y ahí incluyeron otros apartados, como la evolución de las sidras para llegar a la producción de sidra espumosa, y también del aparato publicitario en relación con la sidra. “Para mí lo más interesante realmente es ese análisis artístico de las estructuras de los pabellones, porque nunca se había hecho antes”, afirma Woodward.

Tradición y publicidad

En el trabajo los analiza con más detalle desde la perspectiva de una historiadora del arte, algo que no se había abordado antes. “Destacaría que tiene mucho de arquitectónico. O sea que son unas estructuras que estaban pensadas para ser efímeras, pero precisamente porque eran temporales se les dio a los diseñadores muchísima libertad creativa y formal”, detalla la historiadora maliayesa.

“Se hicieron pabellones de todo tipo, desde algunos más de fantasía, como una botella gigante, hasta otros como el diseñado por Mariano Marín Magallón, que fue un arquitecto muy importante para Asturias. Y que, bueno, se ve precisamente su capacidad artística su estilo reflejado en el pabellón que diseñó, además de muchos otros. Habla un poco el encabezamiento de esto de tradición y publicidad”, explica Lúa Woodward.

El salón, lleno de público. / A. V.

Creaciones de finales del siglo XIX y principios del XX son las que aborda en este trabajo, y en las que como detalla la historiadora se reflejan detalles como “carteles, etiquetas, collarines de botellas”, y que provocan ese análisis artístico, de “una parte muchas veces relegada como es la publicidad”. Además Lúa Woodward añade otra reflexión, que pasa por la expansión internacional de la bebida autóctona por excelencia: “En aquel momento ya por fin nos podíamos lanzar al mercado internacional, gracias a la versión nueva de la sidra, que era la sidra espumosa, y supieron utilizarlo muy bien. O sea supieron venderse muy bien a través de etiquetas y demás cuestiones publicitarias para llamar la atención de esos extranjeros, sobre todo de los emigrantes que estaban en América”.

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El mes de abril dedicado a la creación literaria continuará en Villaviciosa este sábado 11 de abril, en el Ateneo, con "Mar Rojo Teatro", que ofrecerá una lectura dramatizada a partir de la novela "Atlas de geografía humana", de Almudena Grandes.