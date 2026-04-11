"El impacto oculto de las bebidas energéticas" en la salud, a debate en el Espacio Joven de Villaviciosa, que abordará los hábitos de consumo entre la población juvenil

"El impacto oculto de las bebidas energéticas" es la temática de la actividades que se desarrollarán este sábado en el Espacio Joven de Villaviciosa, a partir de las 19.00 horas, con un taller divulgativo acerca de cómo afecta a la salud el consumo de este tipo de bebidas.

La Asociación Juventud Maliaya y la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Villaviciosa promueven esta cita que abordará los hábitos de consumo entre la población juvenil y que tiene por objetivo fomentar una conciencia crítica al respecto de estas latas energéticas. Se explicará su composición desde el análisis de la etiqueta y componentes, y se prestará especial atención a la cantidad de azúcar por envase y al papel de la cafeína como sustancia psicoactiva y sus efectos en el organismo.

El taller ha sido promovido por la entidad juvenil con la Oficina Joven de Villaviciosa. La asociación, muy vinculada a la promoción de la salud comunitaria, apuesta «por seguir una metodología práctica y participativa».

La sesión comenzará «con un cuestionario que permitirá conocer hábitos de consumo y la percepción de los asistentes. A continuación, se desarrollará una dinámica de “hacking” de etiquetas, en la que enseñarán a interpretar de forma práctica la información nutricional, la proporción de ingredientes y las advertencias legales presentes en los envases». Como parte de la experiencia, también se incluye un experimento visual que representará el volumen real de azúcar en estas bebidas, al objeto de evidenciar de manera gráfica la realidad química del producto y generar un mayor impacto en la percepción de los asistentes.

En este mismo marco de debate, el taller incorporará una reflexión sobre conceptos como la soberanía alimentaria y la cadena industrial de producción y ofrecerá alternativas naturales a las bebidas energéticas. No es la primera actividad sobre la cuestión. En marzo los usuarios del Espacio Joven ya tuvieron ocasión de conocer formas tradicionales de aprovechamiento alimentario en un taller con las emprendedoras de Panduru Economía Circular.

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La iniciativa se dirige a jóvenes desde 1º de la ESO y forma parte de las actividades municipales de promoción de la salud. La participación es gratuita.