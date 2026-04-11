"Es tiempo de romería" en la Casa de los Hevia: Villaviciosa inaugura una muestra artística sobre la fiesta tradicional con visiones plurales
La exposición permanecerá abierta hasta el día 26 de abril con obras de Nicanor Piñole, Gonzalo Juanes, Benjamín Menéndez, Virginia López, Maite Centol y Chus Cortina
La Casa de los Hevia, en Villaviciosa, abrió este sábado sus puertas a la exposición «Es tiempo de romería», una muestra colectiva que podrá visitarse hasta el próximo 26 de abril y que propone una reflexión artística en torno a uno de los espacios simbólicos más representativos de la cultura asturiana, el de la fiesta tradicional.
Según explica la organización, la exposición «gira en torno a un espacio simbólico común a través de los diferentes lenguajes y distintos enfoques» planteados por los artistas participantes, configurando así un recorrido plural en el que convergen diversas miradas y sensibilidades.
La muestra reúne obras de Nicanor Piñole, Gonzalo Juanes, Benjamín Menéndez, Virginia López, Maite Centol y Chus Cortina, una selección de creadores que, desde distintas generaciones y disciplinas, incorporan elementos de la cultura asturiana en sus procesos de trabajo.
A través de técnicas como el dibujo, la fotografía, la escultura, el sonido, la instalación y la ilustración, la exposición plantea un diálogo entre lenguajes diversos con un objetivo común: el arte entendido como una vía de conocimiento y reflexión sobre el entorno. Fue abierta con la presencia de la edil de Cultura de Villaviciosa, Reyes Ugalde, y el director general Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística.
Como actividad complementaria, el día 25 de abril, a las 12.30 horas, la artista Chus Cortina impartirá un taller en el marco de la muestra, ampliando así la propuesta expositiva con una vertiente participativa.
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