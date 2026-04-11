"Es tiempo de romería" en la Casa de los Hevia: Villaviciosa inaugura una muestra artística sobre la fiesta tradicional con visiones plurales

La Casa de los Hevia, en Villaviciosa, abrió este sábado sus puertas a la exposición «Es tiempo de romería», una muestra colectiva que podrá visitarse hasta el próximo 26 de abril y que propone una reflexión artística en torno a uno de los espacios simbólicos más representativos de la cultura asturiana, el de la fiesta tradicional.

Según explica la organización, la exposición «gira en torno a un espacio simbólico común a través de los diferentes lenguajes y distintos enfoques» planteados por los artistas participantes, configurando así un recorrido plural en el que convergen diversas miradas y sensibilidades.

La muestra reúne obras de Nicanor Piñole, Gonzalo Juanes, Benjamín Menéndez, Virginia López, Maite Centol y Chus Cortina, una selección de creadores que, desde distintas generaciones y disciplinas, incorporan elementos de la cultura asturiana en sus procesos de trabajo.

A través de técnicas como el dibujo, la fotografía, la escultura, el sonido, la instalación y la ilustración, la exposición plantea un diálogo entre lenguajes diversos con un objetivo común: el arte entendido como una vía de conocimiento y reflexión sobre el entorno. Fue abierta con la presencia de la edil de Cultura de Villaviciosa, Reyes Ugalde, y el director general Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística.

Noticias relacionadas

Como actividad complementaria, el día 25 de abril, a las 12.30 horas, la artista Chus Cortina impartirá un taller en el marco de la muestra, ampliando así la propuesta expositiva con una vertiente participativa.