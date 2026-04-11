Villaviciosa lidera el ranking regional del contenedor verde: el Ayuntamiento pone los medios y los vecinos dan ejemplo de reciclaje

Villaviciosa lidera el ranking de los municipios asturianos de más de 5.000 habitantes con mayor aportación ciudadana al contenedor verde, con 26,3 kilos anuales por habitante, según los últimos datos hechos públicos por la organización Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar el reciclaje de residuos de envases de vidrio en España. Al concejo maliyés le siguen Ribadesella, con 26,2 kilos, y Navia, con 22,6 kilos. En 2025, cada asturiano depositó en el contenedor verde 17,6 kg de envases de vidrio, el equivalente a 60 envases por persona, una cifra ligeramente inferior a la de la media nacional (20 kg/hab), por lo que Villaviciosa, se encuentra en cifras mejores a la media regional y nacional.

Estos datos suponen un cambio de tendencia en los últimos años positivo para Villaviciosa, dado que había estado hasta ahora por debajo de los porcentajes de reciclaje de la media de Asturias.

En los últimos años, el equipo de gobierno ha incrementado las medidas de apoyo y promoción del reciclaje, en colaboración con Cogersa, mediante medidas como la ampliación del número de contenedores, el refuerzo de la recogida en épocas de temporada alta, la colocación de nuevos puntos de recogida selectiva en la zona rural y la construcción el nuevo punto limpio en el Salín.

El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) puso en servicio en noviembre de 2025, el nuevo punto limpio de Villaviciosa que vuelve a su anterior ubicación en El Salín, después de que en el último mandato del PP en 2012, se decidiera su cierre y traslado a La Rasa, junto al concejo de Colunga. El nuevo servicio se presta en La Villa, desde en El Salín, los miércoles y jueves, en horario de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h, y se mantendrá el servicio en La Rasa, los martes y viernes, de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h, y los sábados, de 09:00 a 14:30 h

El objetivo perseguido por el gobierno local era volver a contar con este servicio en el casco urbano, después de que en el mandato 2011-2015, el anterior gobierno del PP, decidiera cerrar el punto limpio y trasladar el servicio a uno nuevo punto limpio en La Rasa-Seloríu, compartido con Colunga y Caravia. En aquella decisión adoptada en 2012, bajo el mandato de José Felgueres como Alcalde, el Ayuntamiento de Villaviciosa asumió la financiación del 77,41% de los costes fijos del punto limpio de La Rasa, lo que suponen más de 30.000 euros al año, subrayan fuentes municipales.

Desde entonces, ha sido numerosas las quejas vecinales por la ausencia de servicio de punto limpio en el ámbito del casco urbano y la dificultad de uso del punto de La Rasa por su lejanía y se ha constatado un incremento de los usos indebidos de los puntos de recogida selectiva e incluso de los contenedores de la recogida diaria que cabe relacionar en parte con la ausencia de punto de recogida de residuos especiales en el casco urbano.

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Según el alcalde maliayés, Alejandro Vega, “se ha perdido mucho tiempo por los anterior gobiernos, para atender las necesidades en todo el concejo, por ello ahora estamos trabajando ya con el Principado y COGERSA, para, por un lado, ampliar el punto limpio a residuos voluminosos; ampliar el horario de atención; y extender la red de puntos limpios a otras parroquias de la zona rural alejadas de La Villa, como son Les Mariñes. Ya estamos valorando terrenos para ceder al Principado con esta finalidad. Por otra parte, queremos extender pequeños puntos de reciclaje y compostaje por la zona rural, como acabamos de hacer por primera vez en Seloriu”