Poreñu convoca la segunda edición del Concurso de Pintura Infantil para el 2 de mayo

Poreñu celebrará el próximo 2 de mayo, a las 11.00 horas, el II Concurso de Pintura Infantil, una convocatoria organizada por la Asociación Vecinal La Capilla con colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa.

El concurso se desarrollará en el local social y estará dividido en tres categorías por edades: niños y niñas de 3 a 5 años, de 6 a 8 y de 9 a 12 años.

La organización ha establecido el 30 de abril como fecha límite para formalizar la inscripción.

La entrega de premios está prevista para el 9 de mayo a las 17.00 horas, también en la localidad.

Según figura en la convocatoria, los útiles y materiales de pintura serán facilitados por la organización en el propio recinto, por lo que los participantes no tendrán que acudir con material propio.

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La cita alcanza así su segunda edición dentro de la programación vecinal impulsada en esta localidad del concejo maliayés, con una actividad orientada a fomentar la participación infantil y la actividad social en el ámbito rural.