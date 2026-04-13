Cine y música de alto nivel en la Semana del Jazz que abre este lunes el Ateneo Obrero de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa celebra la séptima edición de su Semana del Jazz, una cita ya consolidada en la vida cultural maliayesa. El ciclo comienza este lunes con la proyección de "Jazz on a Summer’s Day", el clásico documental de Bert Stern (1959). De martes, a las 21.00 horas, se exhibirá "Calle 54", la película de Fernando Trueba dedicada al jazz latino. La entrada es libre hasta completar aforo.

La música en directo llegará con el fin de semana. El viernes, a las 19.00 horas, actuará el Emilio Ribera Quartet, un proyecto nacido en Gijón en 2024 que fusiona jazz y flamenco.

A esta propuesta se suman el cantaor David Hernández, el bajista Carlos Laiz y el baterista Manuel Molina, formando un cuarteto que combina talento, experiencia y una mezcla sonora que sorprende tanto a aficionados al jazz y al flamenco como a quienes se acercan por primera vez a esta fusión.

El sábado, a las 20.30 horas, cerrará el programa el Casares Brothers Quartet. Los hermanos Lluc y Joan Casares, con destacadas trayectorias en el jazz europeo e internacional, aportan una conexión musical ampliamente reconocida.

Lluc, saxofonista formado en la Juilliard School, ha trabajado con Wynton Marsalis, Nicholas Payton y Arturo Sandoval. Además, ha participado en festivales como North Sea Jazz, Montreux o Marciac. Joan, baterista formado en la Esmuc, el Conservatorium de Amsterdam y la Temple University, ha estudiado con maestros como Rodney Green y Kenny Washington.

Las entradas para los conciertos cuestan 10 euros para socios y 15 euros para el público general. Pueden adquirirse en la secretaría del Ateneo, de 16.00 a 20.00 horas.

"Buenas películas y conciertos"

José Miguel Beneyto, nuevo presidente de la junta directiva del Ateneo y uno de los impulsores de la iniciativa, destaca la buena acogida que ha tenido el ciclo desde su primera edición. "Es una programación centrada en el jazz que cada año intentamos mejorar con buenas películas y conciertos", señala.

La junta directiva reafirma, además, su compromiso con una programación cultural diversa —teatro, música, danza, conferencias, cursos como los de Luis Correa o actividades con la UNED— y abierta a toda la ciudadanía.

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El Ateneo Obrero, que en marzo cumplió 115 años, cuenta con 1.403 socios, una cifra que refleja el respaldo que Villaviciosa mantiene hacia esta histórica entidad.