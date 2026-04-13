Emergencias retira el puesto de mando avanzado para la búsqueda del vecino desaparecido en Quintes el día 2

El dispositivo desplegado para localizar al varón de 76 años desaparecido desde el pasado 2 de abril en Quintes concluyó este lunes una nueva jornada sin avances.

Tal y como estaba previsto, a mediodía, se retiró de las inmediaciones de la iglesia de la parroquia el camión del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, desde donde se venía coordinando el operativo desde el inicio de la búsqueda.

El dispositivo principal queda desactivado en su formato actual, aunque el servicio de emergencias mantendrá durante los próximos días rastreos puntuales con personal de los parques de la zona, en función de la disponibilidad operativa.

Desde el SEPA se subraya que cualquier indicio o aviso permitirá reactivar de inmediato todos los medios y recursos movilizados hasta ahora.

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