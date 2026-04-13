El mensaje de aliento del Lealtad tras consumarse su descenso a Tercera Federación: "Esperamos volver muy pronto"

Al final no pudo ser. Se apagó el sueño e ilusión del Lealtad de poder lograr la permanencia en Segunda Federación. El conjunto maliayés perdió en su feudo ante el Valladolid B por 2-3, y se consuma de forma matemática su descenso a Tercera Federación. En una temporada difícil, en la que siempre estuvieron en la zona baja, el Lealtad plantó cara y compitió, con hitos como ganar en campos como el del Numancia o al Oviedo Vetusta, equipos punteros de la categoría. Y Les Caleyes vibró con cada partido de los suyos, con los jóvenes entusiastas que ocupaban uno de los fondos cada encuentro.

"Se agradecen verdaderamente vuestros comentarios de ánimo. Lo único que os podemos prometer es que habrá días mejores", transmitieron en un mensaje a sus aficionados, desde las redes sociales del Lealtad.

"Hoy toca decir lo que muchos temíamos y lo que nadie quería al principio de la temporada. Hoy toca decir que hemos descendido tras 31 jornadas y a 3 por disputar. Lo sentimos Leales, yo también digo esto con todo el pesar", subrayaron desde la entidad blanquinegra.

Regreso a Tercera RFEF un año después de un ascenso heroico

Y para terminar lanzaron un mensaje de optimismo para el futuro: "Vamos a intentar terminar la temporada de la forma más positiva posible, despidiendo una categoría en la que esperamos volver a estar muy pronto".

El Lealtad ha sumado 27 puntos este curso. Se ha quedado a 13 de la salvación, cuando ya restan 9 puntos por disputarse. Este curso ganaron siete partidos, empataron seis y perdieron 18.

La temporada pasada el conjunto de Villaviciosa consiguió la proeza de subir a Segunda RFEF, tras imponerse en un trabajado play-off de la fase asturiana, al vencer en Mareo al Sporting Atlético en el último partido. Y culminar después en la fase nacional, superando al Llenerense de Extremadura.