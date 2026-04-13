La nueva cosecha de sidra llega a los chigres: "Es la mejor de los últimos años"

Las buenas expectativas del tiempo de la mayanza se cumplen a la hora de corchar. Los llagareros asturianos están comenzado a embotellar la sidra de este año y las primeras remesas llegan ya a los chigres y sidrerías. Los profesionales del sector destacan que se trata de una bebida de "gran calidad, fresca, aromática y equilibrada, con un puntín más de alcohol que en ejercicios precedentes".

Por la izquierda, Alfonso y Julián Castañón, en su llagar. | LUISMA MURIAS / LNE

"Si nada se tuerce, vamos a disfrutar de la mejor sidra en años", afirma el llagareru maliayés Tino Cortina.

La zona de embotellado de Sidra Viuda de Ángelón.

"La verdad es que está muy bien, me gusta", añade el responsable de Sidra Cortina, con sede en Amandi (Villaviciosa). "Es limpia, fina y, además, tiene una acidez un poco más compleja que otros años", subraya el que fuera presidente del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP), quien amplia la valoración de la cosecha subrayando que es "fresca, con chispa, nervio y más completa que otras". "Creo que vamos a poder disfrutar, seguramente, de la mejor sidra de estos últimos años. Lo digo a título particular y un poco también por lo que me comentan los compañeros", afirma el llagareru, hijo del gran maestro de la sidra Eloy Cortina.

Tino Cortina analiza un culete de sidra. / Luisma Murias

Rafael Fernández, de Sidra Buznego, se suma a la valoración positiva de los profesionales con respecto a la cosecha de 2026. "Hay buena sidra", afirma este llagareru, también de Villaviciosa.

"Un poco antes"

En Nava, donde habitualmente el clima más frío retrasa la sidra respecto a zonas costeras, el proceso de elaboración se aceleró. Fran Ordóñez, de Viuda de Angelón, explica que "tuvimos que empezar un poco antes, porque había menos sidra del año pasado". Además, el llagareru, que comenzó a corchar hace un par de semanas, alude también a que el hecho de que los inviernos de los últimos años han sido más benignos de lo habitual se ha traducido en un adelanto de la fermentación del producto. El resultado de todo ello es que la sidra está "muy bien, un poquitín más ácida, floral y con más frescura", afirma el naveto.

Ordóñez observa también una ligera subida en la graduación alcohólica, consistente en "un par de décimas más que el año pasado". Se trata de algo que ya habían adelantado los profesionales en otoño, cuando las manzanas llegaron a los llagares recién recogidas de las pumaradas. Y es que el buen tiempo del verano previo, con muchas horas de sol y escasas lluvias, incrementó el contenido de azúcar en los frutos, lo que, según advirtieron entonces los elaboradores, se iba a traducir en una mayor graduación.

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Desde Quintueles (Villaviciosa), Julián Castañón, de Sidra Castañón, confirma que este año "la sidra viene muy aromática, muy rica, excepcional". En su llagar embotellarán desde hoy mismo la segunda remesa de Val de Boides de Primavera, sidra temprana, pero filtrada, ya que, a su juicio, la bebida "está mejor cuando se decanta un poco". En la elaboración de la Val de Boides de Primavera, la primera sidra de Villaviciosa que llega al mercado cada año, predominan las variedades de la DOP Durona de Tresali y Regona, junto a las Carrió y Solarina.