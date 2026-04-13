Villaviciosa convoca los concursos de fabes y fabada para no profesionales con 900 euros en premios
La cita se incluye en les Xornaes de les Fabes de Villaviciosa y tendrá lugar el próximo día 26
El Ayuntamiento de Villaviciosa ha abierto la convocatoria del concurso de fabes y fabada para personas no profesionales, que se celebrará el 26 de abril y repartirá 900 euros en premios entre dos modalidades gastronómicas: fabada asturiana y fabes con otros acompañamientos.
La convocatoria, firmada por la concejala delegada de Desarrollo Local, Rocío Vega Martínez, fija dos categorías: una dedicada a la fabada tradicional y otra abierta a recetas con fabes acompañadas de productos como centollo, bugre, almejas, rabo de toro o perdiz. En ambas modalidades se concederán tres premios: 300 euros para el primero, 100 para el segundo y 50 para el tercero, con posibilidad de redistribuir cuantías si alguna categoría no agota el crédito previsto .
El presupuesto total reservado asciende a 900 euros con cargo a una partida municipal específica destinada a esta convocatoria .
Podrán participar exclusivamente personas físicas con condición de cocineros o cocineras no profesionales. Quedan excluidas aquellas que tengan parentesco hasta segundo grado con titulares o trabajadores de establecimientos hosteleros asturianos clasificados como restaurante o bar .
Los platos deberán presentarse cocinados, con una cantidad aproximada de dos raciones y un máximo de medio kilogramo de fabes, manteniendo este ingrediente como base principal. El documento municipal señala que se valorará especialmente “el respeto a la elaboración tradicional”, aunque admite aportaciones innovadoras .
El jurado estará integrado por entre cinco y ocho personas con experiencia gastronómica. La puntuación máxima será de 40 puntos, distribuidos entre estética y aroma (5 puntos), calidad del caldo (5), compango o acompañamientos (10) y sabor y calidad de la faba (20), criterio este último con mayor peso en la evaluación .
La entrega de platos tendrá lugar en la Plaza Cubierta de Villaviciosa entre las 11.00 y las 11.30 horas del 26 de abril.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 24 de abril a las 14.00 horas, mediante registro en el Ayuntamiento o por cualquiera de las vías previstas en la legislación administrativa vigente .
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás
- Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Capgemini, con un millar de empleos en Langreo, anuncia plan de despidos en su plantilla en España por el impacto de la Inteligencia Artificial