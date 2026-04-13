Villaviciosa se reivindica como capital de la gastronomía asturiana con una nueva edición de les Xornaes de les Fabes: descubre el programa completo

Villaviciosa volverá a situarse este mes en el centro de la agenda gastronómica regional con una nueva edición de les Xornaes de les Fabes, una cita que reunirá concursos, actividades técnicas, mercado agroalimentario y propuestas culturales en torno a la faba y la fabada, dos de los productos más representativos de la cocina asturiana.

La Villa refuerza así durante varios días su condición de referente gastronómico del Principado con un programa que tendrá como eje principal la final del concurso La Mejor Fabada del Mundo, que alcanza este año su decimosexta edición y volverá a reunir a algunos de los principales nombres de la cocina en el jurado.

La programación será presentada oficialmente el jueves 16 de abril, a las 12.30 horas, en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, en un acto con presencia de representantes del Ayuntamiento, la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, la IGP Faba Asturiana, SERIDA, Gustatio y Caja Rural de Asturias.

La final de La Mejor Fabada del Mundo y el VIII Memorial Amable Bedriñana Sariego a la mejor fabada local se celebrarán el martes 21 en La Casona de Amandi, con aforo limitado mediante invitación. La entrega de premios tendrá lugar a las 19.30 horas en la plaza de Abastos de Villaviciosa, donde después se ofrecerá una degustación gratuita elaborada por los restaurantes participantes en les Xornaes Gastronómiques.

En la final competirán 23 fabadas elaboradas por restaurantes de Asturias, Madrid, Murcia y Granada. El jurado estará integrado por Esther Manzano, Pedro Morán, Isaac Loya, José Antonio Campoviejo, Luis Alberto Martínez y Gregorio García, además de Juan Antonio Duyos, Marcos Grana y David Fernández-Prada.

El miércoles 22 de abril se presentará en el Ateneo Obrero el libro "Fabada. Historia y simbolismo de un icono asturiano", con participación de David Castañón, Lluís Nel Estrada, Arantza Margollés y David Guardado, seguido de una mesa redonda sobre la fabada como icono gastronómico.

El jueves 23 tendrá lugar en El Roxu la sexta Cata de Faba IGP, que este año pasa a denominarse Premio Caja Rural. Ese mismo día la Cofradía de Amigos de les Fabes cocinará una gran fabada destinada a la comunidad educativa del Colegio Público Maliayo.

La programación técnica continuará el viernes con jornadas sobre cultivo de la faba organizadas junto a SERIDA y una mesa redonda sobre mecanización agrícola.

Durante el fin de semana, la Plaza de Abastos acogerá el Mercáu de Primavera, con 23 expositores, 17 de ellos dedicados a la venta de fabes y siete con sello IGP Faba Asturiana. También habrá talleres infantiles y actividades divulgativas.

El sábado 25 se celebrará el XI Gran Capítulo de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, junto con la marcha cívica de cofradías gastronómicas y el nombramiento municipal del Embajador o Embajadora de les Fabes de 2026.

El domingo 26 concluirá la programación con el XIX Concurso Regional de fabes y fabada para no profesionales y la entrega de premios de los distintos certámenes.

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En paralelo, el sábado y domingo se desarrollarán las XXXII Xornaes Gastronómiques de les Fabes, con menús especiales en más de una docena de restaurantes del concejo y sorteos promovidos con la colaboración de ACOSEVI, la DOP Sidra de Asturias y la IGP Faba Asturiana.