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AFESA impulsa en Villaviciosa el grupo de mujeres "Te toca a ti" para el acompañamiento y el apoyo en torno a la salud mental

Las sesiones tendrán lugar los días 16 y 30 de abril, 14 y 28 de mayo y 11 de junio, siempre de 10.30 a 12.30 horas.

El cartel de la iniciativa

El cartel de la iniciativa

J. A. O.

Villaviciosa

La asociación AFESA Salud Mental Asturias pone en marcha en Villaviciosa el grupo de mujeres “Te toca a ti”, una iniciativa gratuita orientada a crear redes de apoyo y acompañamiento entre mujeres en torno a la salud mental.

El programa se desarrollará entre abril y junio en la Casa de Encuentro de Mujeres de Villaviciosa, con sesiones quincenales de dos horas en horario de mañana.

La actividad está concebida como un espacio seguro para abordar cuestiones relacionadas con género y salud mental, compartir experiencias, adquirir herramientas prácticas y favorecer el acompañamiento mutuo entre participantes.

Las sesiones previstas tendrán lugar los días 16 y 30 de abril, 14 y 28 de mayo y 11 de junio, siempre de 10.30 a 12.30 horas.

La inscripción puede formalizarse a través del teléfono 627 756 564, tanto por llamada como por WhatsApp.

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El grupo forma parte de las acciones comunitarias que AFESA desarrolla en distintos concejos asturianos para reforzar el apoyo psicosocial y combatir el aislamiento, especialmente entre mujeres que atraviesan procesos vinculados al bienestar emocional.

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