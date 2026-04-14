"Alegría" en la biblioteca de Villaviciosa: nueva actividad infantil en la Casa de los Hevia

La Biblioteca Municipal de Villaviciosa organiza el próximo día 24 una nueva actividad del ciclo “Érase una vez... la biblioteca”, dentro de la programación de abril literario, con un taller dirigido a público infantil a partir de 4 años.

La propuesta, titulada “Alegría”, comenzará a las 17.30 horas y estará impartida por Pintar-Pintar Editorial. Cada participante elaborará su propia “Carpeta de la Alegría” y recibirá un ejemplar gratuito del libro Alegría, obra firmada por Virginia Read e Ilemi Cuesta Mier.

La actividad requiere que los menores acudan acompañados de una persona adulta. La inscripción ya está abierta en la biblioteca municipal, ubicada en la Casa de los Hevia, y también puede formalizarse por teléfono en el 985 89 12 57.

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El Ayuntamiento de Villaviciosa organiza esta iniciativa en colaboración con Asturies Cultura en Rede. La participación es gratuita, aunque las plazas son limitadas.