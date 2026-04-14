La Cofradía de Amigos de les Fabes ultima su XI Gran Capítulo en Villaviciosa: entrega de distinciones, charlas y la tradicional marcha cívica, entre otras actividades

La Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias celebrará los días 24 y 25 en Villaviciosa su XI Gran Capítulo, una cita que combinará actos institucionales, gastronomía, divulgación agraria y actividades abiertas al público, con el Teatro Riera como escenario central de la jornada principal.

El programa comenzará el viernes 24 con una mesa redonda en el Ateneo Obrero de Villaviciosa bajo el título «Mecanización en el cultivo de la faba», moderada por Guillermo García González de Lena, miembro de la cofradía. Tras el coloquio, los participantes y las cofradías invitadas compartirán una cena-espicha en el Café Avenida.

La jornada principal se desarrollará el sábado 25. La recepción de cofradías y desayuno de bienvenida tendrá lugar entre las 9.30 y las 10.45 horas, también en el Café Avenida. A las 11.00 horas comenzará en el Teatro Riera el acto solemne del capítulo, con intervención del presidente de la cofradía, juramento de nuevos cofrades, entrega de la Faba de Oro, premio al Mérito Gastronómico y nombramiento de Cofrade de Honor. También se entregará la Faba Azabache al ganador de la Mejor Fabada del Mundo 2026.

Tras el acto institucional, las cofradías participantes recorrerán el centro urbano acompañadas por la Banda de Gaites de Villaviciosa El Gaitero, en una marcha cívica que discurrirá por las calles del Agua, Sol y Valle Ballina y Fernández hasta la Plaza Cubierta de Abastos, donde se celebrará un pregón y venta de productos de huerta, con protagonismo para la faba asturiana.

A continuación, se celebrará el almuerzo de hermandad en el Restaurante Amandi, con un menú integrado por aperitivo frío, saquito de pitu de caleya, fabada asturiana con compango y arroz con leche como postre. El precio fijado es de 60 euros, con menú infantil de 30 euros. Después de la comida habrá sesión musical con servicio de bar.

El programa incluye además una actividad previa el jueves 23: una gran fabada para alumnado y profesorado en el comedor del Colegio Público Maliayo, preparada por la cofradía en colaboración con el centro educativo.

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La organización ha previsto alojamiento concertado en varios establecimientos de la Villa.